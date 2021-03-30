Баканов и Лерос в Раде обменялись шпильками: говорили о деньгах в пакетах и фейках

Глава Службы безопасности Иван Баканов в ответ на обвинения нардепа Гео Лерора заявил, что депутат распространяет фейки.

Источник: заседание Верховной Рады 30 марта

Прямая речь Баканова: "Мы не комментируем слухи, или видеозаписи на которых изображены люди пьяные, или которые находятся под влиянием определенных веществ.

Ваши нарративы ничем не отличаются от предвыборных нарративов. Уважаемый господин Лерос лейтенант Баканов вам отвечает, все что вы говорите - это сплошной фейк, а вы продолжаете дискредитировать силу, которой доверяет украинский народ".

Детали: Лерос заявил, что на прошлой неделе опубликовали видеозаписи с бизнес партнером Баканова и президента Владимира Зеленского.

Лерос спросил, "отмазывал" ли Зеленский Баканова от тюрьмы, потому что они друзья детства, или потому что Баканов с 2000 года отмывал деньги Зеленского, которые перевозил в пакетах.

По словам Лерос, в 2011 году Баканов стал фигурантом уголовного производства СБУ из-за преступной схемы с государственными гидроэлектростанциями, но Зеленский якобы "отмазал" Баканова через главу СБУ Хорошковского.