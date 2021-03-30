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Беларусь ввела ответные меры на санкции западных стран

Вторник, 30 марта 2021, 20:56

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 30 марта подписал указ "О применении специальных мер", предусматривающий санкции против физических и юридических лиц стран, которые ввели санкции в отношении Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БЕЛТА.

Документ принят якобы в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов Беларуси.

Указом предусматривается введение запрета на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также на импорт работ (услуг), выполняемых юридическими и физическими лицами государств, ввели специальные меры (санкции) в отношении белорусских юридических или физических лиц.

Конкретный перечень товаров, работ и при необходимости иностранных юридических и физических лиц, подпадающих под санкции, будет установлено правительством Беларуси.

В конце февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал, что будет подготовлен четвертый пакет санкций в отношении Беларуси.

В санкционный список ЕС уже включены 84 физических лиц и 7 юридических лиц, ответственных за репрессии и фальсификации на выборах в Беларуси.



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