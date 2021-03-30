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В Британии хотят создать музей Brexit

Вторник, 30 марта 2021, 22:33

В Британии группа активистов обратилась к общественности с просьбой о денежных пожертвованиях и артефактах для музея Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Independent.

Идея проекта появилась вскоре после референдума 2016 года, прежде чем его промоутеры призвали британцев жертвовать предметы, связанные с выходом Британии из Европейского Союза, в разных пунктах сбора по всей стране. Сейчас он получил статус, который позволит благотворителям отчислять пожертвования из своих налогов.

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Активисты заявили, что стремятся собрать 650 000 фунтов стерлингов для создания музея после того, как получили одобрение на сбор средств от комиссии по благотворительности.

Организаторы также хотят получить экспонаты для музея как от сторонников Brexit, так и от его противников, как чтобы историю длительной политической битвы можно было рассказать "справедливо и сбалансированно".

Один из организаторов, Алекс Дин, сказал: "За этим есть огромная история, которая заслуживает сохранения. Если мы не будем действовать быстро, значительная часть материалов референдума будет потеряна".

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Людей призывают жертвовать будущему музею агитационную литературу, плакаты, значки, а также личную корреспонденцию, дневники и фотографии битвы за Brexit - как до, так и после важного голосования 2016 года.

Объявление о сборе средств на музей вызвало гневные реакции в социальных сетях с изображениями негативного влияния Brexit, очередей грузовых автомобилей и пустых полок в супермаркетах.

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