"Слуги" поехали на Ивано-Франковщину — выяснять ситуацию с подсчетом голосов
Среда, 31 марта 2021, 01:25
Народные депутаты "Слуги народа" отправились в Ивано-Франковскую область выяснить ситуацию с подсчетом голосов в 87 округе.
Источник: "Слуга народа" в Facebook
Детали: В СН сообщают, что это связано с тем, что окружная избирательная комиссия обработала только 67% протоколов с участков. Работа была временно приостановлена, так как исчез председатель комиссии, а новый не восстанавливает подсчет голосов.
Предыстория:
- В воскресенье 28 марта в округе 87 в Ивано-Франковской области состоялись довыборы в Верховную Раду.
- Несколько членов и председатель избирательной комиссии округа оставили место работы, что привело к потере комиссией кворума и невозможности продолжить подсчет голосов.
- Комиссия избрала новых голову и трех членов.
- Лидером избирательной гонки, по последним данным, является Василий Вирастюк ("Слуга народа") - у него пока 31,3% поддержки. Далее кандидат от "Свободы" Руслан Кошулинский - 28,9%. У кандидата от партии "За будущее" Александра Шевченко - 28,8%.
Украинская правда