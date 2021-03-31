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"Слуги" поехали на Ивано-Франковщину — выяснять ситуацию с подсчетом голосов

Среда, 31 марта 2021, 01:25
Слуги поехали на Ивано-Франковщину — выяснять ситуацию с подсчетом голосов

Народные депутаты "Слуги народа" отправились в Ивано-Франковскую область выяснить ситуацию с подсчетом голосов в 87 округе.

Источник: "Слуга народа" в Facebook

Детали: В СН сообщают, что это связано с тем, что окружная избирательная комиссия обработала только 67% протоколов с участков. Работа была временно приостановлена, так как исчез председатель комиссии, а новый не восстанавливает подсчет голосов.

Предыстория:

  • В воскресенье 28 марта в округе 87 в Ивано-Франковской области состоялись довыборы в Верховную Раду.
  • Несколько членов и председатель избирательной комиссии округа оставили место работы, что привело к потере комиссией кворума и невозможности продолжить подсчет голосов.
  • Комиссия избрала новых голову и трех членов.
  • Лидером избирательной гонки, по последним данным, является Василий Вирастюк ("Слуга народа") - у него пока 31,3% поддержки. Далее кандидат от "Свободы" Руслан Кошулинский - 28,9%. У кандидата от партии "За будущее" Александра Шевченко - 28,8%.

Украинская правда

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Темы: Ивано-Франковская областьвиборыСлуга народа
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