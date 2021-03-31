"Слуги" поехали на Ивано-Франковщину — выяснять ситуацию с подсчетом голосов

Народные депутаты "Слуги народа" отправились в Ивано-Франковскую область выяснить ситуацию с подсчетом голосов в 87 округе.

Источник: "Слуга народа" в Facebook

Детали: В СН сообщают, что это связано с тем, что окружная избирательная комиссия обработала только 67% протоколов с участков. Работа была временно приостановлена, так как исчез председатель комиссии, а новый не восстанавливает подсчет голосов.

Предыстория: