Оккупанты 8 раз нарушили "тишину" на Донбассе, сутки прошли без потерь
Среда, 31 марта 2021, 07:28
В течение суток 30 марта на Донбассе зафиксировали 8 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.
Источник: штаб ООС
Детали: В частности, вблизи Авдеевки и Песков российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских защитников, используя противотанковые гранатометы, а в пригороде Широкино - крупнокалиберные пулеметы.
Неподалеку населенных пунктов Причепиловка и Троицкое оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.
Сообщается, что боевых потерь среди украинских военных в результате вражеских обстрелов нет.
Кроме того, вблизи Павлополя российско-оккупационные войска проводили инженерное оборудование своих позиций.
Украинская правда