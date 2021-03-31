Оккупанты 8 раз нарушили "тишину" на Донбассе, сутки прошли без потерь

В течение суток 30 марта на Донбассе зафиксировали 8 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, вблизи Авдеевки и Песков российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских защитников, используя противотанковые гранатометы, а в пригороде Широкино - крупнокалиберные пулеметы.

Неподалеку населенных пунктов Причепиловка и Троицкое оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

Сообщается, что боевых потерь среди украинских военных в результате вражеских обстрелов нет.

Кроме того, вблизи Павлополя российско-оккупационные войска проводили инженерное оборудование своих позиций.