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Во Франции обнаружили новый штамм коронавируса, вероятно более заразный

Среда, 31 марта 2021, 10:00
Фото ukrinform.ua

В столичном регионе Франции обнаружили штамм коронавируса с новым изменениями, которые могли сделать его более заразным и уменьшить чувствительность к вакцинам.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, об этом заявили в университетской сети больниц AP-HP, что обслуживает Париж и его окрестности.

Штамм условно назвали Анри-Мондор, по названию больницы, где его зафиксировали впервые - в городе Кретей, на юго-востоке от Парижа, и дали кодовое название 19B/501Y.

Врачи считают, что этот штамм уже активно циркулирует в стране. Данные секвенирования генома вируса свидетельствуют, что это 1,8% от всех циркулирующих штаммов во Франции, по крайней мере среди тех образцов, которые исследовались.

У штамма обнаружили 18 мутаций, из которых 7 или 8 – белка, из которого состоит "шип" вируса и который играет ключевую роль в способности вируса проникать в организм. Среди этих мутаций есть изменения, указывающие на вероятно большую заразность вируса.

Больница, где впервые зафиксировали этот вариант, продолжает исследовать его особенности и устойчивость к вакцинам.

Агентство общественного здоровья Франции классифицировало его как такой, что стоит отслеживать.

Напомним, ранее во Франции обнаружили еще один новый штамм – у пациентов из региона Бретань с симптомами Covid-19, но чьи ПЦР-тесты которых были отрицательными.

Темы: ФранциякоронавирусCovid-2019наукамедицина


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