В Грузии провалились вторые переговоры власти и оппозиции при посредничестве ЕС

В Грузии закончилась неудачей уже вторая попытка правящей партии "Грузинская мечта" и оппозицию договориться о выходе из политического кризиса при посредничестве ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Специальный посланник президента Евросовета Шарля Мишеля Кристиан Даниельсон после последней встречи, которая длилась 18 часов, заявил о завершении своей второй посреднической миссии.

Вместе с тем он отметил, что считает возможным найти выход из ситуации, и заявил, что опубликует предложенный план.

"Это решение, которое включает очень важные реформы избирательной системы и системы правосудия, перераспределение власти, особенно в парламенте, положит конец продолжающимся дебатам по поводу политизированных судебных дел и досрочных выборов. Это решение требует политической смелости, и я внес такое предложение - теперь оно будет публичным документом", - сказал Кристиан Даниельсон.

Он добавил, что "европейским стремлениям нужны компромиссы, особенно со стороны правящей партии", и что он не почувствовал готовности сторон идти на уступки.

В то же время президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что считает предложенный Даниельсоном план "хорошей основой для будущего прогресса".

Даниельсон возвращается в Брюссель, чтобы проинформировать о деталях переговоров Шарля Мишеля и решить, как действовать дальше.

Миссия ЕС в Грузии уже опубликовала документ под названием "Будущий путь Грузии", который обе стороны не захотели подписывать.

В нем, в частности, предполагалось, что оппозиция согласится работать в парламенте до следующих выборов.

В течение недели после подписания документа должен быть инициирован закон об амнистии, который будет касаться всех нарушений и арестов, связанных с событиями 19-21 июня 2019 года.

Также предусматривались: проведение следующих двух парламентских выборов полностью по пропорциональной системе; ряд условий по проведению выборов и формированию избирательных комиссий и ЦИК. Все изменения должны быть одобрены парламентом заблаговременно до местных выборов 2021 года; масштабная судебная реформа; требования в представительство оппозиционных политсил в парламентских комитетах (как минимум в 5, при этом два - из четко определенного списка), а также в различных делегациях Грузии.

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