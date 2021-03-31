Посольство Украины во Франции приостановило прием граждан из-за случаев коронавируса

Консульский отдел посольства Украины во Франции приостановил работу из-за случаев коронавируса среди сотрудников.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее объявление размещено на сайте посольства.

"В связи с только что подтвержденными случаями заболевания COVID-19 среди коллектива посольства мы вынуждены временно приостановить прием граждан в консульском отделе начиная с 31 марта 2021 года", - говорится в тексте.

Консульский отдел не будет работать с 31 марта по 14 апреля. В этот период выдача изготовленных документов (заграничных паспортов, справок) проводиться не будет.

"В указанный период будут приниматься ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ходатайства граждан Украины по оформлению свидетельства на возвращение в Украину в случае необходимости вернуться в Украину и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО при наличии авиабилета в Украину на дату до 15.04, учитывая введенные ограничения на наземный въезд в другие страны ЕС с территории Франции", - уточняет посольство.

Все электронные обращения, в том числе по уточнению возможности приема для оформления свидетельства на возвращение в Украину, нужно присылать на consul_fr@mfa.gov.ua

В случае событий чрезвычайного характера с участием граждан Украины (арест, смерть, потеря документов, необходимых для неотложного возвращения в Украину, и т.д.) можно обратиться на телефон "Горячей линии".