Отключать тепло киевлянам начнут раньше срока

Централизованное отопление в жилых домах Киева начнут отключать с 5 апреля.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга, отвечая на вопросы

Прямая речь: "Хотел бы сообщить, что с 5 апреля столица начнет процесс отключения отопления в жилых домах. На прекращение теплоснабжения в системе... городу нужно примерно 5 дней. Напомню, уже не первый год Киев завершает отопительный сезон раньше обычного 15 апреля. Чтобы киевляне могли сэкономить на оплате за тепло".

Детали: По прогнозу синоптиков, уже на этой неделе среднесуточная температура будет выше +8 градусов по Цельсию. По нормативам, при таких условиях городские службы могут выключать отопление.

Кличко отметил, что социальные объекты - больницы, садики и школы - пока будут получать тепло. И отключать их будут только по заявкам руководителей учреждений.