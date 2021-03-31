Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Отключать тепло киевлянам начнут раньше срока

Среда, 31 марта 2021, 12:37

Централизованное отопление в жилых домах Киева начнут отключать с 5 апреля.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга, отвечая на вопросы

Прямая речь: "Хотел бы сообщить, что с 5 апреля столица начнет процесс отключения отопления в жилых домах. На прекращение теплоснабжения в системе... городу нужно примерно 5 дней. Напомню, уже не первый год Киев завершает отопительный сезон раньше обычного 15 апреля. Чтобы киевляне могли сэкономить на оплате за тепло".

Детали: По прогнозу синоптиков, уже на этой неделе среднесуточная температура будет выше +8 градусов по Цельсию. По нормативам, при таких условиях городские службы могут выключать отопление.

Кличко отметил, что социальные объекты - больницы, садики и школы - пока будут получать тепло. И отключать их будут только по заявкам руководителей учреждений.

Украинская правда
Темы: Киевтеплокоммунэнерго


powered by lun.ua
Главное сегодня

Еще одна область оказалась в шаге от "красной" зоны

Германия приостанавливает использование вакцины AstraZeneca для людей до 60 лет

"Нормандская тройка": в ОП отмечают, что без Украины решения по Донбассу невозможны

Зеленский хочет за 2 года переместить органы власти из Киева в области

SpaceX раскрыла состав экипажа первой гражданской космической миссии

"Свободовец" Кошулинский хочет перевыборов в округе с Вирастюком

Все новости...
Киев
В Киеве снова более тысячи больных COVID и 35 смертей за сутки
Зеленский хочет за 2 года переместить органы власти из Киева в области
Убийство байкера в Киеве: прокурор запросил 15 лет тюрьмы для обвиняемого
Последние новости
12:59
Испания заявляет, что "паспорта вакцинации" должны быть готовы не позднее июня
12:56
Степанов задекларировал 500 тысяч зарплаты, дорогие часы, Range Rover и Lexus
12:49
Кличко: В Киеве работает 71 пункт бесплатного тестирования на COVID
12:40
Пшеница, масло и бумага: Правительство дополнило перечень запрещенных к импорту российских товаров
12:40
ВСП отстранил подозреваемую во взяточничестве судью
12:37
Отключать тепло киевлянам начнут раньше срока
12:33
Объявили номинантов Букеровской премии-2021
12:19
Посольство Украины во Франции приостановило прием граждан из-за случаев коронавируса
12:16
В Киеве снова более тысячи больных COVID и 35 смертей за сутки
12:13
Мандат миссии ОБСЕ в Украине продлили в последний момент
Все новости...