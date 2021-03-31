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ВСП отстранил подозреваемую во взяточничестве судью

Среда, 31 марта 2021, 12:40
ВСП отстранил подозреваемую во взяточничестве судью

Высший совет правосудия 30 марта удовлетворил ходатайство генпрокурора Ирины Венедиктовой и временно отстранил от обязанностей судью Дзержинского райсуда Харькова Ирину Грищенко, которую подозревают в получении взятки.

Источник: сайт ВСП, Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook

Детали: В своем ходатайстве Венедиктова указала, что "дальнейшее осуществление правосудия Грищенко И.А. может нанести значительный вред авторитету правосудия".

Судью отстранили до вступления в законную силу приговора суда или до закрытия уголовного производства в отношении нее.

В САП рассказали, что судью уличили 27 мая 2020 года в рамках совместной операции детективов НАБУ и СБУ.

Следствие установило, что при рассмотрении обвинительного акта в уголовном производстве Грищенко попросила у обвиняемого взятку в 4 тысячи долларов за вынесение решения о возврате ему изъятых во время досудебного расследования более 30 тысяч долларов.

После получения денег судья удовлетворила ходатайство стороны защиты и вынесла постановление, которым обязала вернуть изъятые в ходе досудебного расследования средства.

Сейчас уголовное производство по Грищенко находится на рассмотрении в Высшем антикоррупционном суде.

Украинская правда
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