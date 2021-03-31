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Испания заявляет, что "паспорта вакцинации" должны быть готовы не позднее июня

Среда, 31 марта 2021, 12:59
Испания заявляет, что паспорта вакцинации должны быть готовы не позднее июня

Испания ожидает, что цифровые сертификаты о вакцинации для упрощения поездок по Европейскому Союзу будут готовы не позднее июня.

Об этом заявила министр иностранных дел Аранча Гонсалес Лайя, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы находимся в Брюсселе с предложением, сделанным Комиссией Европейскому парламенту", - сказал Гонсалес Лайя, заявив, что парламент согласился ускорить выдачу сертификатов, чтобы облегчить поездки по Европе.

Она заявила, что сертификаты о вакцинации не помешают непривитым людям путешествовать, но люди с сертификатом будут пересекать границы быстрее, в то время как остальным придется проходить все существующие меры контроля.

Напомним, еврокомиссар Тьерри Бретон, ответственный за вакцины, представил будущий европейский сертификат здоровья, который будет действовать с 15 июня.

25 марта депутаты Европейского парламента приняли решение ускорить голосование по "цифровым зеленым сертификатам" (Digital Green Certificate), которые должны упростить свободное передвижение в пределах блока.

На запуск "паспортов вакцинации" больше всего надеются страны, экономика которых в значительной степени зависит от туризма, рассчитывая таким образом частично спасти следующий сезон.

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Темы: ИспанияCovid-2019паспорт коронавирус
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