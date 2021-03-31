В большинстве областей Украины ожидается 15-20 тепла – синоптик
В ближайшие сутки, 1 апреля, в Украине ожидается значительное потепление.
Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр
Прямая речь Диденко: "Первое апреля обещает быть самым теплым за кто знает сколько времени".
Детали:
В четверг, 1 апреля, дожди пройдут в западных и местами в северных областях. На остальной территории Украины - без существенных осадков. В западных областях пройдут первые грозы (на второй карте зона возможных гроз - желтый или желтоватый цвет).
Вдоль полосы Сумщина-Черкасчина-Полтавщина-Одессчина воздух будет немного свежее, но также тепло, + 11 + 15 градусов.
И еще может быть "свежевато" в прибрежных морских зонах, где еще холодные моря "подкачивают низкие градусы".
Ветер в Украине ожидается с юго-запада, небольшой или умеренный.
В Киеве в четверг "почти лето" - ожидается днем + 17 + 19 градусов. Ветер с юго-запада, "существенные осадки - вряд ли, а вот пятница будет в столице дождливой".
В пятницу, 2 апреля, холодный атмосферный фронт принесет в Украину больше дождей, температура воздуха начнет постепенно снижаться, сначала на западе и севере, а на выходных - похолодает в большинстве областей Украины.
В пятницу ночью в западных, северных, Винницкой, Черкасской областях пройдут умеренные, а на Закарпатье значительные дожди, а днем небольшой дождь ожидается по всей Украине, кроме юго-востока.
Ветер северо-западный (на юге и востоке - юго-западный), 5-12 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 4-9°, на юго-востоке 0-5° тепла; днем 10-15°, в северных и западных областях 7-12°.
В высокогорье Карпат - мокрый снег (ночью значительный), гололед, налипание мокрого снега; температура ночью и днем от 1° мороза до 2 тепла.
В Киеве 2 апреля пройдет дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура ночью 6-8° тепла, днем 8-10°.