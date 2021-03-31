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Еврокомиссия подала в Суд ЕС на Польшу за скандальный закон о судоустройстве

Среда, 31 марта 2021, 14:04
Еврокомиссия подала в Суд ЕС на Польшу за скандальный закон о судоустройстве

Европейская комиссия решила обратиться в Суд Европейского Союза в деле против Польши относительно закона о судоустройстве и просит о временных мерах до вынесения окончательного решения по делу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

Комиссия считает, что польский закон о судоустройстве подрывает независимость польских судей и несовместимо с верховенством права ЕС.

"Более того, закон запрещает польским судам, в том числе путем применения дисциплинарных производств, непосредственно применять определенные положения законодательства ЕС, защищающие независимость судебной системы, и направлять в Суд ЕС ссылки на предыдущие решения по таким вопросам", - говорится в заявлении.

Кроме того, Комиссия считает, что Польша нарушает законодательство ЕС, позволяя Дисциплинарной палате Верховного Суда - независимость которой не гарантируется - принимать решения, которые имеют непосредственное влияние на судей и способ их выполнения своих функций.

"Эти вопросы включают дела о снятии неприкосновенности судей с целью возбуждения против них уголовного производства или задержания, а также временное отстранение от должности и уменьшение их зарплаты. Сама перспектива для судей иметь дело с судом перед органом, независимость которого гарантирована, создает для судей" эффект охлаждения "и может повлиять на их независимость. Комиссия считает, что это серьезно подрывает независимость судебной власти и обязательство обеспечить эффективную правовую защиту, а следовательно, правовой порядок ЕС в целом", - говорится в заявлении.

Кроме передачи дела в Суд ЕС, сегодня Комиссия также решила обратиться в Суд с просьбой принять временные меры, чтобы предотвратить обострение серьезной и непоправимый вред, причиненного независимости судопроизводства и правовом порядке ЕС.

В своем ходатайстве о принятии временных мер Комиссия будет просить:

- прекратить действия положений, которые предоставляют Дисциплинарной палате Верховного Суда решение относительно ходатайств о снятии судебной неприкосновенности, а также по вопросам занятости, социального обеспечения и выхода на пенсию судей Верховного Суда,

- приостановить действие решений, уже принятых Дисциплинарной палатой Верховного Суда, о снятии судебной неприкосновенности, и

- приостановить действия положений, препятствующих польским судьям непосредственно применять определенные положения законодательства ЕС, защищающие независимость судопроизводства, а также подавать в Суд предыдущие решения по таким вопросам, а также положения, квалифицируют действия судей в этом как дисциплинарные правонарушения.

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Темы: ЕврокомиссиясудПольшазаконодательство
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