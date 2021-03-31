Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Еврокомиссия подала в Суд ЕС на Польшу за скандальный закон о судоустройстве

Среда, 31 марта 2021, 14:04

Европейская комиссия решила обратиться в Суд Европейского Союза в деле против Польши относительно закона о судоустройстве и просит о временных мерах до вынесения окончательного решения по делу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

Комиссия считает, что польский закон о судоустройстве подрывает независимость польских судей и несовместимо с верховенством права ЕС.

"Более того, закон запрещает польским судам, в том числе путем применения дисциплинарных производств, непосредственно применять определенные положения законодательства ЕС, защищающие независимость судебной системы, и направлять в Суд ЕС ссылки на предыдущие решения по таким вопросам", - говорится в заявлении.

Кроме того, Комиссия считает, что Польша нарушает законодательство ЕС, позволяя Дисциплинарной палате Верховного Суда - независимость которой не гарантируется - принимать решения, которые имеют непосредственное влияние на судей и способ их выполнения своих функций.

"Эти вопросы включают дела о снятии неприкосновенности судей с целью возбуждения против них уголовного производства или задержания, а также временное отстранение от должности и уменьшение их зарплаты. Сама перспектива для судей иметь дело с судом перед органом, независимость которого гарантирована, создает для судей" эффект охлаждения "и может повлиять на их независимость. Комиссия считает, что это серьезно подрывает независимость судебной власти и обязательство обеспечить эффективную правовую защиту, а следовательно, правовой порядок ЕС в целом", - говорится в заявлении.

Кроме передачи дела в Суд ЕС, сегодня Комиссия также решила обратиться в Суд с просьбой принять временные меры, чтобы предотвратить обострение серьезной и непоправимый вред, причиненного независимости судопроизводства и правовом порядке ЕС.

В своем ходатайстве о принятии временных мер Комиссия будет просить:

- прекратить действия положений, которые предоставляют Дисциплинарной палате Верховного Суда решение относительно ходатайств о снятии судебной неприкосновенности, а также по вопросам занятости, социального обеспечения и выхода на пенсию судей Верховного Суда,

- приостановить действие решений, уже принятых Дисциплинарной палатой Верховного Суда, о снятии судебной неприкосновенности, и

- приостановить действия положений, препятствующих польским судьям непосредственно применять определенные положения законодательства ЕС, защищающие независимость судопроизводства, а также подавать в Суд предыдущие решения по таким вопросам, а также положения, квалифицируют действия судей в этом как дисциплинарные правонарушения.

Темы: ЕврокомиссиясудПольшазаконодательство


powered by lun.ua
Главное сегодня

Весенний призыв: ВСУ уменьшит количество срочников

Степанов задекларировал 500 тысяч зарплаты, дорогие часы, Range Rover и Lexus

В Киеве снова более тысячи больных COVID и 35 смертей за сутки

Еще одна область оказалась в шаге от "красной" зоны

Германия приостанавливает использование вакцины AstraZeneca для людей до 60 лет

"Нормандская тройка": в ОП отмечают, что без Украины решения по Донбассу невозможны

Все новости...
Еврокомиссия
В Еврокомиссии объяснили, смогут ли граждане третьих стран получить "паспорт вакцинации" ЕС
В Еврокомиссии назвали "Спутник V" хорошей вакциной: ЕС должен помочь ее производить
Еврокомиссия начала процедуру против Британии за невыполнение соглашения по Brexit
Последние новости
14:45
Лекарства с недоказанной эффективностью против COVID-19 будут производить в Украине за 1200 грн за упаковку
14:35
Вторые сутки заблокирована работа комиссии в округе Вирастюка и Кошулинского – ЦИК
14:33
Правительство хочет ввести спецконкурсы на должности госслужбы для людей с инвалидностью
14:25
Дело Шеремета: Антоненко оставили за решеткой до 21 мая
14:04
Еврокомиссия подала в Суд ЕС на Польшу за скандальный закон о судоустройстве
14:01
8 тысяч ФОПам: Шмыгаль дал поручения Минэкономики и Минрегиону
14:00
Украина опустилась в рейтинге стран по гендерному равенству на 15 позиций
13:54
Весенний призыв: ВСУ уменьшит количество срочников
13:47
Украина вышла из соглашения с Россией о сотрудничестве в области туризма
13:42
Украина ожидает почти 5 млн доз вакцин в апреле и мае – Степанов
Все новости...