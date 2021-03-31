Харьковский депутат задекларировал живого льва

Депутат Харьковского горсовета от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Саид Джавид задекларировал живого африканского льва, которого приобрел еще в 2017 году.

Источник: декларация Саид Джавид Хана за 2020 год, Facebook депутата

Детали: В информации относительно ценного движимого имущества депутат указал "льва африканского чипованного". Стоимости животного Джавид не указал, но приобрел льва в мае 2017 года.

Место жительства животного также не известно, но депутат публикует много фото и видео со своим домашним питомцем в соцсетях.

В собственности депутата, кроме экзотического животного, много недвижимости и земельных участков. В частности, квартир и домов в Харькове на более 10 млн гривен.

В Одессе у харьковского депутата есть два нежилых помещения площадью почти 1 тыс. кв. м. и стоимостью 15,5 млн гривен.

Среди доходов Харьковский депутат за 2020 год указал лишь около 600 тысяч гривен за аренду и "отчуждения движимого имущества". Еще 2,5 млн грн он сохраняет наличными.

Кроме того, Саид Джавид задекларировал автомобиль Bentley за почти 2 млн грн, и недострой на 1,5 тыс. кв.м в Харькове.

Он президент ОО "Союз афганцев Украины" с 2019 года, а в 2020 году стал депутатом Харьковского горсовета от ОПЗЖ.