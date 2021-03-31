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Человек с бензопилой пришел в парламент Словении из-за несогласия с локдауном

Среда, 31 марта 2021, 15:19
Фото vitaltechno.ua

В Любляне во вторник вечером в здание парламента пришел человек с включенной бензопилой, поскольку он был не согласен с повторным объявлением локдауна.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на словенское агентство STA.

Сообщается, что мужчина пришел в здание Национальной ассамблеи вскоре после 7 вечера. В одной руке он держал включенную бензопилу, которую направил на здание, а в другой – поводок с собакой.

На видео, которое распространяют в соцсетях, видно, как охранник здания парламента подбежал к мужчине и повалил его на землю. Несколько других сотрудников службы охраны присоединились к обыскам нападавшего.

Когда мужчина лежал на земле, он воскликнул, что ему "достаточно этого закрытия", то есть он протестовал против объявленного повторного локдауна в стране из-за увеличения количества инфекций.

По данным агентства, в результате инцидента никто не пострадал. Полицейские собирают информацию об инциденте, сообщила администрация полиции Любляны.

Напомним, правительство Словении решил принять рекомендации научно-консультативного комитета и ввести локдаун в стране с 1 по 12 апреля.

На днях в Германии мужчина поджег мэрию за "усталости от карантина".

Темы: Словениякоронавирускарантин


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