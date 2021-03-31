Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Координатор правительства Германии призвал к мораторию на строительство "Северного потока-2"

Среда, 31 марта 2021, 17:53

Координатор трансатлантического сотрудничества в правительстве Германии Петер Бейер в среду призвал к мораторию на строительство газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Издание отмечает, что это может сигнализировать об изменении политики Германии.

"Этот проект является серьезным камнем преткновения для восстановления трансатлантических отношений", - заявил Бейер, который также является депутатом партии Ангелы Меркель ХДС, немецкому еженедельнику Wirtschafts Woche.

"Американцы ждут, что мы не только изменим нашу риторику, но и позволим действиям говорить за себя. Поэтому я выступаю за мораторий на строительство" Северного потока-2 ", - сказал Бейер.

Его должность находится в ведомстве федерального министерства иностранных дел. Министерство не сразу ответило на просьбу прокомментировать, отражают ли заявления Бейера позицию правительства.

В декабре канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее поддержка "Северного потока-2" "полностью неизменна".

В январе она добавила, что не одобряет санкции, введенные бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Между тем внутриполитическое давление на президента США Джо Байдена с целью остановить строительство трубопровода в последние недели усилилось.

Сенатор-республиканец Тед Круз продолжает блокировать утверждение ключевых кандидатов от Госдепартамента до тех пор, пока администрация Байдена не введет обязательные санкции в отношении поддерживаемого Россией трубопровода, одобренные Конгрессом в этом году.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на прошлой неделе назвал "Северный поток-2" "плохим для Европы, плохим для Соединенных Штатов", но Байден стремится исправить испорченные трансатлантические отношения.

Темы: ГерманияСеверный поток-2


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский задекларировал 19 миллионов дохода и госдачу

Украине обещают почти миллион дополнительных доз вакцины Pfizer против COVID-19

фото"Слуга" написала, что "пора валить из страны", а потом уточнила – на майские

инфографикаВ Украине появились сразу два города с прозрачной властью, это - рекорд

От коронавируса умер еще один ребенок на Харьковщине: 2-месячный младенец

Киев продлевает и усиливает карантин: в транспорт только по пропуску

Все новости...
Германия
Германия приостанавливает использование вакцины AstraZeneca для людей до 60 лет
Макрон и Меркель поговорили с Путиным: призвали прекратить огонь на Донбассе
Боевые корабли и субмарины Германии используют российские навигационные системы – СМИ
Последние новости
19:11
Вице-премьер Грузии подал в отставку
19:07
Боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ
19:05
В УЗ рассказали, как будет проходить разделение грузовой и пассажирской вертикалей
18:47
Молдова вводит чрезвычайное положение на два месяца
18:45
"Укрнафта" планирует обжаловать в суде штраф АМКУ
18:34
В посольстве России в Киеве ищут взрывчатку
18:29
В Украине создадут центр для расследования дел по сексуальному насилию над детьми
18:25
В Facebook запустили флешмоб против произвола прокуратуры и полиции в Украине
18:16
Кабмин поднял тарифы Укрпочты на доставку пенсий
18:10
Навальный в тюрьме объявил голодовку
Все новости...