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Координатор правительства Германии призвал к мораторию на строительство "Северного потока-2"

Среда, 31 марта 2021, 17:53

Координатор трансатлантического сотрудничества в правительстве Германии Петер Бейер в среду призвал к мораторию на строительство газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Издание отмечает, что это может сигнализировать об изменении политики Германии.

"Этот проект является серьезным камнем преткновения для восстановления трансатлантических отношений", - заявил Бейер, который также является депутатом партии Ангелы Меркель ХДС, немецкому еженедельнику Wirtschafts Woche.

"Американцы ждут, что мы не только изменим нашу риторику, но и позволим действиям говорить за себя. Поэтому я выступаю за мораторий на строительство" Северного потока-2 ", - сказал Бейер.

Его должность находится в ведомстве федерального министерства иностранных дел. Министерство не сразу ответило на просьбу прокомментировать, отражают ли заявления Бейера позицию правительства.

В декабре канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее поддержка "Северного потока-2" "полностью неизменна".

В январе она добавила, что не одобряет санкции, введенные бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Между тем внутриполитическое давление на президента США Джо Байдена с целью остановить строительство трубопровода в последние недели усилилось.

Сенатор-республиканец Тед Круз продолжает блокировать утверждение ключевых кандидатов от Госдепартамента до тех пор, пока администрация Байдена не введет обязательные санкции в отношении поддерживаемого Россией трубопровода, одобренные Конгрессом в этом году.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на прошлой неделе назвал "Северный поток-2" "плохим для Европы, плохим для Соединенных Штатов", но Байден стремится исправить испорченные трансатлантические отношения.

Темы: ГерманияСеверный поток-2
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