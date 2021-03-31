Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине создадут центр для расследования дел по сексуальному насилию над детьми

Среда, 31 марта 2021, 18:29
В Украине создадут центр для расследования дел по сексуальному насилию над детьми

В Офисе президента обсудили создание пилотного проекта Центра детского правосудия, который должен сделать "более эффективным и психологически комфортным расследование дел по сексуальному насилию над детьми".

Источник: Офис президента

Детали: Центр будет располагаться на территории государственной резиденции "Конча-Заспа" и будет иметь целью защиту прав детей, пострадавших от сексуального насилия и эксплуатации, чтобы повысить качество сбора доказательств и минимизировать травматизацию детей.

Отмечается, что в будущем такие центры построят по всей стране

Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба сообщил, что каждый пятый ребенок в Украине становится жертвой различных форм сексуального насилия, и в большинстве случаев уголовные дела на преступников не открываются или не заканчиваются обвинительным приговором. При этом дети получают дополнительные психологические травмы, ведь их неоднократно допрашивают в рамках досудебного следствия и во время судебных разбирательств дел, и эти процессы могут длиться годами.

Прямая речь Кулебы: "В свое время США и европейские страны приняли решение изменить подход к расследованию преступлений против половой неприкосновенности ребенка, создавая максимально дружественные по отношению к пострадавшим детям центры детского правосудия.

Цель этих центров - единственный раз, в единственном месте осуществить сбор доказательств по делу, а также помочь ребенку и его семье получить все необходимые услуги".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Офис президентадети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Офис президента
Заместитель Ермака считает, что создание реестра олигархов сейчас "не ко времени"
Война не может затянуться на годы – Подоляк
ОП о визите Зеленского на саммит НАТО: Все зависит от ситуации на поле боя
Последние новости
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
Все новости...
Реклама: