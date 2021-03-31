В Украине создадут центр для расследования дел по сексуальному насилию над детьми

В Офисе президента обсудили создание пилотного проекта Центра детского правосудия, который должен сделать "более эффективным и психологически комфортным расследование дел по сексуальному насилию над детьми".

Источник: Офис президента

Детали: Центр будет располагаться на территории государственной резиденции "Конча-Заспа" и будет иметь целью защиту прав детей, пострадавших от сексуального насилия и эксплуатации, чтобы повысить качество сбора доказательств и минимизировать травматизацию детей.

Отмечается, что в будущем такие центры построят по всей стране

Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба сообщил, что каждый пятый ребенок в Украине становится жертвой различных форм сексуального насилия, и в большинстве случаев уголовные дела на преступников не открываются или не заканчиваются обвинительным приговором. При этом дети получают дополнительные психологические травмы, ведь их неоднократно допрашивают в рамках досудебного следствия и во время судебных разбирательств дел, и эти процессы могут длиться годами.

Прямая речь Кулебы: "В свое время США и европейские страны приняли решение изменить подход к расследованию преступлений против половой неприкосновенности ребенка, создавая максимально дружественные по отношению к пострадавшим детям центры детского правосудия.

Цель этих центров - единственный раз, в единственном месте осуществить сбор доказательств по делу, а также помочь ребенку и его семье получить все необходимые услуги".