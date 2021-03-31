Молдова вводит чрезвычайное положение на два месяца
В связи с эпидемией коронавируса в Молдове до 30 мая вводят чрезвычайное положение.
Такое решение приняло парламентское большинство на заседании 31 марта, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.
С предложением о чрезвычайном положении накануне выступило правительство. За решение проголосовали 52 депутата.
До сих пор в Молдове действовало чрезвычайное положение в области здравоохранения. Накануне, 30 марта, правительство предложило ввести полноценный режим чрезвычайного положения.
Режим чрезвычайного положения, в частности, предусматривает, что в Молдове нельзя проводить выборы.
Кроме того, правительство при этом получает больше полномочий.
Напомним, президент Молдовы Майя Санду добивается созыва внеочередных парламентских выборов в стране.
29 марта она анонсировала обращение в Конституционный суд по поводу роспуска парламента, после того как в законодательном органе из-за отсутствия кворума не состоялось голосование за правительство Игоря Гросу.