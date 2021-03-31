Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Греции студентка получила условный срок за вечеринку во время локдауна

Среда, 31 марта 2021, 20:17

В Греции испанской студентке по обмену назначили условное наказание и штраф за нарушение мер локдауна и организацию вечеринки с десятками гостей в городе Салоники.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

21-летнюю девушку арестовали утром в среду после того как правоохранителям о вечеринке сообщили соседи. Всех 52 гостей на вечеринке оштрафовали на 300 евро за нарушение ограничений по коронавирусу, тогда как хозяйка получила штраф в размере 3000 евро.

Суд в среду признал ее виновной в нарушении норм по предотвращению передачи болезней и в нарушении общественного порядка и приговорил к 6 месяцам и 10 дням заключения, с отсрочкой на три года.

Девушка, которая заявила, что находилась в Греции всего месяц и не осознавала, что действуют ограничительные меры, была освобождена после суда.

С начала ноября в Греции применяются сувориобмеження, поскольку власти пытаются остановить новый всплеск коронавирусных инфекций и смертности. Ограничения затронули сферу розничной торговли, запретили собрания и позволяли людям выходить из дома только по уважительным причинам. Ношение масок обязательно во всех помещениях общего пользования в помещении и на открытом воздухе.

Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
Все новости...
Реклама: