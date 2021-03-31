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В Греции студентка получила условный срок за вечеринку во время локдауна

Среда, 31 марта 2021, 20:17

В Греции испанской студентке по обмену назначили условное наказание и штраф за нарушение мер локдауна и организацию вечеринки с десятками гостей в городе Салоники.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

21-летнюю девушку арестовали утром в среду после того как правоохранителям о вечеринке сообщили соседи. Всех 52 гостей на вечеринке оштрафовали на 300 евро за нарушение ограничений по коронавирусу, тогда как хозяйка получила штраф в размере 3000 евро.

Суд в среду признал ее виновной в нарушении норм по предотвращению передачи болезней и в нарушении общественного порядка и приговорил к 6 месяцам и 10 дням заключения, с отсрочкой на три года.

Девушка, которая заявила, что находилась в Греции всего месяц и не осознавала, что действуют ограничительные меры, была освобождена после суда.

С начала ноября в Греции применяются сувориобмеження, поскольку власти пытаются остановить новый всплеск коронавирусных инфекций и смертности. Ограничения затронули сферу розничной торговли, запретили собрания и позволяли людям выходить из дома только по уважительным причинам. Ношение масок обязательно во всех помещениях общего пользования в помещении и на открытом воздухе.

Темы: коронавирус


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