Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Шмыгаль: В Украине началась третья волна эпидемии, возможен локдаун

Четверг, 4 марта 2021, 11:53
Шмыгаль: В Украине началась третья волна эпидемии, возможен локдаун

В Украине началась третья волна эпидемии COVID-19, которая может привести к очередному локдауну.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции

Прямая речь: "Уже сейчас очевидный факт, что у нас началась третья волна пандемии. Уже в Ивано-Франковской области и Черновицкой введены очень жесткие ограничения. Еще несколько областей на подходе...

Если ситуация будет ухудшаться, если мы будем видеть, что медицина не справляется, то, наверное, у нас не будет другого выхода, чем введение жесткого карантина такого типа, который мы уже переживали. Я бы очень этого не хотел".

Детали: Шмыгаль отметил, что близка к критической сейчас ситуация в еще нескольких западных областях и в Киеве.

Премьер пояснил, что процесс вакцинации очень долгий, и чтобы избежать жесткого локдауна, население должно придерживаться карантинных рекомендаций, носить маски и тому подобное.

Роман Романюк, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: локдаункоронавирусШмыгальэпидемияCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
локдаун
Локдауна из-за "Омикрона" в Украине не будет – Ляшко
Премьер Британии признался в парламенте, что был на вечеринке во время локдауна
Китай закрыл на карантин еще один город-миллионник из-за 3 случаев COVID-19
Последние новости
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
Все новости...
Реклама: