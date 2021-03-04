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В Украине обновили "красные", "оранжевые" и "желтые" зоны COVID-19

Четверг, 4 марта 2021, 13:57

Министерство здравоохранения обновило перечень "красных", "оранжевых" и "желтых" зон по показателям заболевания на коронавирус, уровня госпитализаций и наполненности больниц.

Источник: Минздрав

Детали: В список "красных" попали 3 области: Ивано-Франковская, Черновицкая и Житомирская.

"Оранжевые" 9 областей: Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская.

Остальные области и столица Киев попали в "желтую" зону.

 
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"Красный" уровень вводится, когда уровень госпитализаций в течение последних 3 дней на 100 тысяч населения превышает целевой показатель в 60 человек на 100 тысяч населения и коэффициент выявления случаев инфицирования в течение последних 7 дней превышает целевой показатель в 20%.

Что предшествовало

  • С 24 февраля Украина вернулась к адаптивному карантину с разделением областей по уровню коронавирусной опасности.
  • Первой в "красную" зону отправили Ивано-Франковскую область. Дополнительно к обычным ограничениям "красной" зоны регион еще и закрыли для транспорта, в том числе и для железнодорожного.
  • Позже в список "красных" добавили Житомирскую и Черивецьку области. Запрет на железнодорожный транспорт распространился и на эти регионы.
  • Правительство продлило карантин в Украине до 30 апреля 2021 года.
 

Украинская правда
Темы: Covid-2019коронавирусУкраинакарантин


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