В Украине обновили "красные", "оранжевые" и "желтые" зоны COVID-19

Министерство здравоохранения обновило перечень "красных", "оранжевых" и "желтых" зон по показателям заболевания на коронавирус, уровня госпитализаций и наполненности больниц.

Источник: Минздрав

Детали: В список "красных" попали 3 области: Ивано-Франковская, Черновицкая и Житомирская.

"Оранжевые" 9 областей: Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская.

Остальные области и столица Киев попали в "желтую" зону.

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"Красный" уровень вводится, когда уровень госпитализаций в течение последних 3 дней на 100 тысяч населения превышает целевой показатель в 60 человек на 100 тысяч населения и коэффициент выявления случаев инфицирования в течение последних 7 дней превышает целевой показатель в 20%.

Что предшествовало: