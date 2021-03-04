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Рада провалила голосование за законы об обороте оружия

Четверг, 4 марта 2021, 13:57
Рада провалила голосование за законы об обороте оружия
Фото с сайта ВР

Верховная Рада не смогла принять в первом чтении ни один из двух законопроектов об обороте гражданского огнестрельного оружия в Украине.

Источник: заседание парламента 4 марта

Детали: Рада рассматривала два законопроекта об обороте оружия – № 4335 и №4335-1.

За принятие за основу проекта закона №4335 проголосовали только 88 депутатов.

Также нардепы отказались направить этот документ на доработку в комитет (за 209) и субъекту законодательной инициативы (за 214).

Проект закона №4335-1 поддержали только 74 парламентария.

Спикер ВР Дмитрий Разумков отметил, что один из двух документов все же стоит отправить на доработку.

Однако возвращение законопроекта в комитет поддержали только 173 народных избранника.

Разумков спросил, стоит ли ставить документ дальше на голосование, и когда услышал ответ, что нет, объявил, что закон отклонен.

Такое решение нардепы встретили аплодисментами.

Что в законопроектах?

Проект закона № 4335 "Об обращении гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему" предусматривает, что по аналогии с удостоверением водителя, введут удостоверение владельца оружия.

На каждую единицу оружия будет вводиться также технический паспорт, где будут указаны сведения о владельце и серийный номер оружия.

Согласно документу, право на получение удостоверения владельца оружия имеют дееспособные граждане Украины, которые:

  • не имеют медицинских противопоказаний;
  • не имеют судимости, которая погашена или снята (кроме реабилитированных);
  • не привлекались к административной ответственности в течение последнего года по части третьей, четвертой статьи 126, статьям 130, 17219, 17220, 173, 1732, 1733, 174, 1831, 1843, 185, 186, 1868, 187, 190-1956, 203, 2031, 2041, 2042-2044 КУоАП.

Также проект закона предусматривает:

  • обязательное страхование гражданской ответственности за вред, который может быть причинен третьему лицу или его имуществу владельцем оружия,
  • создание Единого госреестра гражданского оружия,
  • введение курсов по изучению материальной части оружия, правил обращения с ним и его применения.

Проект закона № 4335-1 "О гражданском оружии и боеприпасах" устанавливает право на владение оружием и боеприпасами, а также создает реестр гражданского оружия, держателем которого является Минюст.

Он также определяет:

  • условия, порядок и правила приобретения оружия и боеприпасов физическими и юридическими лицами, порядок владения оружием, его хранения, перемещения, применения,
  • условия лишения права на владение оружием и его изъятие,
  • порядок организации курсов по подготовке владельцев оружия,
  • перечень полномочий органов государственной власти и управления в сферах оборота оружия и боеприпасов и оказание услуг, связанных с использованием оружия и боеприпасов,
  • использование оружия субъектами хозяйствования, которые имеют лицензию на осуществление охранной деятельности,
  • введение лицензирования деятельности в области производства оружия и боеприпасов военного назначения,
  • оборот пневматического оружия,
  • требования относительно получения заинтересованными лицами права на оружие,
  • и ужесточает ответственность за незаконное использование оружия.

Предыстория:

  • Ранее заместитель министра МВД Антон Геращенко назвал принятие закона об обороте гражданской огнестрельного оружия необходимым, однако отметил, что МВД и Нацполиция против оборота короткоствольного оружия.

Ирина Балачук, УП
Темы: оружиеВерховная Радазаконодательство
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