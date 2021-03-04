Рада провалила голосование за законы об обороте оружия

Верховная Рада не смогла принять в первом чтении ни один из двух законопроектов об обороте гражданского огнестрельного оружия в Украине.

Источник: заседание парламента 4 марта

Детали: Рада рассматривала два законопроекта об обороте оружия – № 4335 и №4335-1.

За принятие за основу проекта закона №4335 проголосовали только 88 депутатов.

Также нардепы отказались направить этот документ на доработку в комитет (за 209) и субъекту законодательной инициативы (за 214).

Проект закона №4335-1 поддержали только 74 парламентария.

Спикер ВР Дмитрий Разумков отметил, что один из двух документов все же стоит отправить на доработку.

Однако возвращение законопроекта в комитет поддержали только 173 народных избранника.

Разумков спросил, стоит ли ставить документ дальше на голосование, и когда услышал ответ, что нет, объявил, что закон отклонен.

Такое решение нардепы встретили аплодисментами.

Что в законопроектах?

Проект закона № 4335 "Об обращении гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему" предусматривает, что по аналогии с удостоверением водителя, введут удостоверение владельца оружия.

На каждую единицу оружия будет вводиться также технический паспорт, где будут указаны сведения о владельце и серийный номер оружия.

Согласно документу, право на получение удостоверения владельца оружия имеют дееспособные граждане Украины, которые:

не имеют медицинских противопоказаний;

не имеют судимости, которая погашена или снята (кроме реабилитированных);

не привлекались к административной ответственности в течение последнего года по части третьей, четвертой статьи 126, статьям 130, 17219, 17220, 173, 1732, 1733, 174, 1831, 1843, 185, 186, 1868, 187, 190-1956, 203, 2031, 2041, 2042-2044 КУоАП.

Также проект закона предусматривает:

обязательное страхование гражданской ответственности за вред, который может быть причинен третьему лицу или его имуществу владельцем оружия,

создание Единого госреестра гражданского оружия,

введение курсов по изучению материальной части оружия, правил обращения с ним и его применения.

Проект закона № 4335-1 "О гражданском оружии и боеприпасах" устанавливает право на владение оружием и боеприпасами, а также создает реестр гражданского оружия, держателем которого является Минюст.

Он также определяет:

условия, порядок и правила приобретения оружия и боеприпасов физическими и юридическими лицами, порядок владения оружием, его хранения, перемещения, применения,

условия лишения права на владение оружием и его изъятие,

порядок организации курсов по подготовке владельцев оружия,

перечень полномочий органов государственной власти и управления в сферах оборота оружия и боеприпасов и оказание услуг, связанных с использованием оружия и боеприпасов,

использование оружия субъектами хозяйствования, которые имеют лицензию на осуществление охранной деятельности,

введение лицензирования деятельности в области производства оружия и боеприпасов военного назначения,

оборот пневматического оружия,

требования относительно получения заинтересованными лицами права на оружие,

и ужесточает ответственность за незаконное использование оружия.

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