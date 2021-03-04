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Защититься от двойных граждан: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Четверг, 4 марта 2021, 19:02

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны "О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства".

Источник: соответствующий указ президента и сообщение на его сайте

Детали: Согласно этому решению СНБО Кабинет министров вместе с Центральной избирательной комиссией и Службой безопасности Украины должны в двухмесячный срок провести инвентаризацию и проанализировать законодательство Украины по вопросам, связанным с двойным (множественным) гражданством.

В частности, необходимо установить наличие или отсутствие правовой определенности запрета гражданам Украины, которые имеют гражданство иностранного государства, занимать определенные государственные и политические должности или выполнять функции государства или местного самоуправления.

По результатам такого анализа правительство в шестимесячный срок должно внести на рассмотрение Верховной Рады проекты законов, которые бы предусматривали запрет украинцам, имеющим гражданство иностранного государства или которые подали документы для получения иностранного гражданства:

  • претендовать на выполнение функций государства или местного самоуправления;
  • претендовать на занятие руководящих должностей на стратегических объектах государственной собственности;
  • иметь допуск к государственной тайне;
  • быть членом избирательной комиссии, официальным наблюдателем или проводить предвыборную агитацию на общегосударственных и местных выборах;
  • быть членом политической партии.

Также необходимо разработать и представить на рассмотрение парламента порядок подтверждения отказа и выхода из гражданства иностранного государства для украинцев, претендующих на вышеупомянутые позиции.

Кроме того, на законодательном уровне должен быть предусмотрен порядок представления гражданами Украины деклараций о получении иностранного гражданства. Для жителей временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма этот порядок будет вводиться в действие только после восстановления территориальной целостности Украины.

За представление недостоверных сведений в декларациях об отсутствии иностранного гражданства должна быть установлена ​​ответственность.

Также, согласно решению СНБО, правительство должно начать межгосударственный диалог по заключению двусторонних соглашений с заинтересованными государствами, кроме России, направленных на урегулирование проблемных вопросов, связанных с множественным гражданством.

Предыстория: 26 февраля Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров в течение двух месяцев разработать законопроект о двойном гражданстве.

В связи с этим секретарь СНБО Алексей Данилов посоветовал чиновникам в ближайшее время избавиться другого гражданства.

Украинская правда
Темы: гражданствоЗеленскийСНБОзаконодательство


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