Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СНБО поручил правительству разработать закон о двойном гражданстве

Пятница, 26 февраля 2021, 18:50
СНБО поручил правительству разработать закон о двойном гражданстве

Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров в течение двух месяцев разработать законопроект об обнаружении украинцев с двойным гражданством.

Источник: брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова по результатам заседания совета в пятницу

Прямая речь: "Мы сегодня приняли решение, что в течение 2 месяцев Кабинет министров должен предложить законопроект, который позволит нам четко понимать тех лиц, имеющих двойное гражданство".

Детали: Данилов пояснил, что новый закон должен создать инструменты контроля для выявления украинцев с другими гражданствами. "Сейчас у кого такое есть (двойное гражданство - УП), я бы всем советовал в ближайшее время избавиться другого гражданства, чтобы не навлекать на себя неприятности", - заявил он.

Секретарь СНБО отметил, что, хотя Украина и движется к цивилизованным странам, где разрешается двойное гражданство, она пока не может себе этого позволить, ведь соседняя Россия использует этот механизм против Украины. Ситуация складывается так, что на высших государственных должностях в Украине оказываются люди с российским гражданством.

При этом, по словам Данилова, власть Украины понимает, что люди на оккупированных территориях вынуждены получать российское гражданство, чтобы как-то там жить, но когда эти территории будут освобождены от российской оккупации, они сами от него откажутся.

Евгений Кизилов, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: гражданствозаконодательствоСНБОКабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
гражданство
ФСБ планирует найти "гражданство РФ" у военного руководства Украины – СБУ
Парламент Молдовы поддержал предоставление гражданства всем детям, рожденным в стране
У отца новоназначенного заместителя Малюка нашли паспорт РФ. СБУ пояснила детали
Последние новости
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
Все новости...
Реклама: