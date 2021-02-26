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СНБО поручил правительству разработать закон о двойном гражданстве

Пятница, 26 февраля 2021, 19:50

Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров в течение двух месяцев разработать законопроект об обнаружении украинцев с двойным гражданством.

Источник: брифинг секретаря СНБО Александра Данилова по результатам заседания совета в пятницу

Прямая речь: "Мы сегодня приняли решение, что в течение 2 месяцев Кабинет министров должен предложить законопроект, который позволит нам четко понимать тех лиц, имеющих двойное гражданство".

Детали: Данилов пояснил, что новый закон должен создать инструменты контроля для выявления украинцев с другими гражданствами. "Сейчас у кого такое есть (двойное гражданство - УП), я бы всем советовал в ближайшее время избавиться другого гражданства, чтобы не навлекать на себя неприятности", - заявил он.

Секретарь СНБО отметил, что, хотя Украина и движется к цивилизованным странам, где разрешается двойное гражданство, она пока не может себе этого позволить, ведь соседняя Россия использует этот механизм против Украины. Ситуация складывается так, что на высших государственных должностях в Украине оказываются люди с российским гражданством.

При этом, по словам Данилова, власть Украины понимает, что люди на оккупированных территориях вынуждены получать российское гражданство, чтобы как-то там жить, но когда эти территории будут освобождены от российской оккупации, они сами от него откажутся.

Евгений Кизилов, УП
Темы: гражданствозаконодательствоСНБОКабинет министров


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