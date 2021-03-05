В YouTube пообещали восстановить аккаунт Трампа

Генеральный директор YouTube Сьюзан Войчицка сообщила, что платформа собирается разблокировать аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа.

Источник: CNN

Прямая речь: "Мы отменим решение о прекращении работы канала Дональда Трампа, когда определим, что риск насилия снизился".

Что предшествовало: 1 марта бывший президент США Дональд Трамп впервые после ухода из Белого дома выступил на публике. Экс-президент произнес речь на Конференции консервативных политических действий. Там он намекнул, что может и в третий раз баллотироваться на пост президента.

Напомним: