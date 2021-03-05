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COVID в Украине: за сутки 10 155 новых больных и 3 355 госпитализированных

Пятница, 5 марта 2021, 08:21

За сутки 4 марта в Украине диагноз COVID-19 установили 10 155 людям, в больницы попали 3 355 человек, умерли 172 больных, выздоровели 4 149 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Среди новых больных с коронавирусом – 577 детей и 345 медработников.

Больше всего случаев коронавирусной болезни в четверг зарегистрировали в Киеве (910), Винницкой (816), Закарпатской (748), Ивано-Франковской (737) и Житомирской (695) областях.

Тестирований за минувшие сутки сделали 83 756: методом ПЦР – 40 393, методом ИФА – 16 127, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 27 236.

 

За все время пандемии в Украине COVID-19 обнаружили у 1 384 917 человек, из них 1 191 022 человека выздоровели, а 26 763 человека умерли.

Напомним: По суточному приросту больных COVID-19 Украина сейчас на 6-м месте в Европе и на 10-м месте в мире.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


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