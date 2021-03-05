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Украина 10-я в мире по количеству новых случаев COVID-19

Пятница, 5 марта 2021, 00:22

За прошедшие сутки в мире зарегистрировали более 400 тысяч случаев заражения COVID-19.

Источник: сайт Worldometers

Детали: В мире за последние сутки подтверждено 409 253 новых случаев заражения коронавирусом, в частности 166 807 новых больных зафиксировано в странах Европы.

В Европе лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Франция, Италия и Польша. Украина на 6-м месте. В соответствующем мировом антирейтинге наша страна на 10-м месте.

 

Сейчас всего в мире диагностировано 116 миллионов случаев заражения коронавирусом, 91 миллион больных уже вылечились. Подтверждено 2 579 607 смерти от COVID-19. Продолжают бороться с болезнью более 21 миллиона человек.

Важливо знати: В Всемирной организации здравоохранения считают, что второй год пандемии COVID-19 может быть более жестким, чем первый.

Справка: В конце 2020 года в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01.

По данным исследований, он на 50-74% опаснее чем вирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

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Темы: коронавирус


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