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15-летняя криворожанка вела "группу смерти" в Telegram - полиция

Пятница, 5 марта 2021, 11:23
15-летняя криворожанка вела группу смерти в Telegram - полиция

15-летняя жительница Кривого Рога создала так называемую "группу смерти" в Telegram, в которой указывала участникам наносить себе вред.

Источник: МВД Украины, полиция Днепропетровской области

Детали: Отмечается, что группа действовала с 21 февраля. На момент создания там было более 500 участников. Когда администратор начал указывать участникам наносить себе телесные повреждения, в группе осталось 13 человек. Они присылали фото ранений, после чего получали следующие инструкции.

Сообщается, что таких задач могло быть больше пяти в день.

По предварительной информации полицейских, 4 марта девушка планировала покончить жизнь самоубийством.

Следователи начали уголовное производство по ст. 120 УК (доведение до самоубийства). Также полицийськи устанавливают личность куратора и других организаторов группы.

 

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Напомним: 16 февраля стало известно, что в городе Боярка в Киевской области две ученицы 7 класса отравились неизвестными веществами, в результате чего один ребенок умер. Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба предположил, что отравление 12-летних школьниц в Боярке связано "с опасными интернет-играми".

Украинская правда

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Темы: Кривой Рогполиция
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