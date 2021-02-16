Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба предположил, что отравления 12-летних школьниц в Боярке связано с опасными интернет-играми.

Источник: Николай Кулеба в Facebook

Прямая речь: "К сожалению, одну девочку не удалось спасти. Выражаю свои искренние соболезнования родителям".

"По предварительным данным, есть подозрение, что эти случаи связаны с опасными" играми ", которые распространяются в Интернете".

Детали: 16 февраля в Боярке, в академическом лицее, по оперативным данным, две 12-летние ученицы седьмого класса приняли неизвестные вещества, в результате чего отравились.

Одну девочку не удалось спасти, вторая школьница находится в больнице.