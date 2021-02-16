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Представитель Зеленского: Причиной трагедии в Боярке могут быть интернет-игры

Вторник, 16 февраля 2021, 18:31
Представитель Зеленского: Причиной трагедии в Боярке могут быть интернет-игры

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба предположил, что отравления 12-летних школьниц в Боярке связано с опасными интернет-играми.

Источник: Николай Кулеба в Facebook

Прямая речь: "К сожалению, одну девочку не удалось спасти. Выражаю свои искренние соболезнования родителям".

"По предварительным данным, есть подозрение, что эти случаи связаны с опасными "играми", которые распространяются в Интернете".

Детали: 16 февраля в Боярке, в академическом лицее, по оперативным данным, две 12-летние ученицы седьмого класса приняли неизвестные вещества, в результате чего отравились.

Одну девочку не удалось спасти, вторая школьница находится в больнице.

  • В городе Боярка, что в Киевской области, две ученицы 7 класса отравились неизвестными веществами, в результате чего один ребенок умер.

Украинская правда

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Темы: Киевская областьдети
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