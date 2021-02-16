Представитель Зеленского предположил, что причиной трагедии в Боярке могут быть интернет-игры
Вторник, 16 февраля 2021, 19:31
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба предположил, что отравления 12-летних школьниц в Боярке связано с опасными интернет-играми.
Источник: Николай Кулеба в Facebook
Прямая речь: "К сожалению, одну девочку не удалось спасти. Выражаю свои искренние соболезнования родителям".
"По предварительным данным, есть подозрение, что эти случаи связаны с опасными" играми ", которые распространяются в Интернете".
Детали: 16 февраля в Боярке, в академическом лицее, по оперативным данным, две 12-летние ученицы седьмого класса приняли неизвестные вещества, в результате чего отравились.
Одну девочку не удалось спасти, вторая школьница находится в больнице.
- В городе Боярка, что в Киевской области, две ученицы 7 класса отравились неизвестными веществами, в результате чего один ребенок умер.
Украинская правда