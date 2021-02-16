Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Представитель Зеленского предположил, что причиной трагедии в Боярке могут быть интернет-игры

Вторник, 16 февраля 2021, 19:31

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба предположил, что отравления 12-летних школьниц в Боярке связано с опасными интернет-играми.

Источник: Николай Кулеба в Facebook

Прямая речь: "К сожалению, одну девочку не удалось спасти. Выражаю свои искренние соболезнования родителям".

"По предварительным данным, есть подозрение, что эти случаи связаны с опасными" играми ", которые распространяются в Интернете".

Детали: 16 февраля в Боярке, в академическом лицее, по оперативным данным, две 12-летние ученицы седьмого класса приняли неизвестные вещества, в результате чего отравились.

Одну девочку не удалось спасти, вторая школьница находится в больнице.

  • В городе Боярка, что в Киевской области, две ученицы 7 класса отравились неизвестными веществами, в результате чего один ребенок умер.

Украинская правда
Темы: Киевская областьдети


powered by lun.ua
Главное сегодня

Представитель Зеленского предположил, что причиной трагедии в Боярке могут быть интернет-игры

"Слуга народа" определилась, как будет голосовать за закон об оружии - нардеп

"Неуловимый" Вовк утверждает, что находится на рабочем месте

Новый закон приравнял электронные водительские права в бумажным

Рада возобновила конкурсы на госдолжности

СБУ вызвала Шария на допрос и потролилла за активность в Facebook

Все новости...
Киевская область
В лицее под Киевом умерла 7-классница: отравилась с подругой неизвестным веществом
В Киевской области подорожал проезд
Полиция нашла свалки эпидемически опасных отходов в двух областях
Последние новости
19:51
Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро
19:43
видеоНа российском телевидении сравнили Навального с Гитлером
19:38
Шмыгаль поручил за неделю разработать решение по поддержке авиаперевозчиков
19:31
Представитель Зеленского предположил, что причиной трагедии в Боярке могут быть интернет-игры
19:28
В ЕС надеются, что после решения Рады конкурсы на госслужбу быстро возобновятся
19:12
Минфин продал гособлигаций на 9 млрд
19:00
Украина ратифицировала соглашение с Польшей о совместном содержании пограничных мостов
18:58
"Слуга народа" определилась, как будет голосовать за закон об оружии - нардеп
18:48
Pfizer подала документы для регистрации вакцины от коронавируса в Украине
18:45
Боевики обстреливали позиции ВСУ из снайперского оружия и гранатометов
Все новости...