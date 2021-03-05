Россия наращивает силы у границ Украины и агитирует идти в ряды боевиков – разведка

Министерство обороны Украины располагает информацией о том, что Россия наращивает боевой потенциал группировки войск на оккупированных ею территориях и вблизи границ Украины.

Источник: пресс-служба Министерства обороны Украины

Дословно: "Российская Федерация продолжает проводить мероприятия провокационного характера, противоречащие международным договоренностям и взятым государством-агрессором на себя обязательствам. В частности, Россия наращивает боевой потенциал группировки войск на временно оккупированных территориях и вблизи границ Украины".

Детали: По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях с конца февраля активизировали "идеологическую работу среди местного населения".

По данным разведки, "в общественных местах, на остановках общественного транспорта, вблизи торговых площадок, административных, образовательных и медицинских учреждений увеличились объемы размещения информации, направленной на героизацию российско-оккупационных войск и пропаганды военной службы в составе соединений и частей первого и второго армейских корпусов".

Кроме того, сообщают разведчики, "в местных СМИ, на платформах социальных сетей и в сервисах обмена короткими сообщениями телекоммуникационных сетей возросла интенсивность агитационных мероприятий среди местных жителей о прохождении военной службы в рядах оккупантов".