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На Закарпатье усиливают карантин

Пятница, 5 марта 2021, 16:13
На Закарпатье усиливают карантин

Региональная комиссия по ТЭБ и ЧС вводит в отдельных населенных пунктах Закарпатской области дополнительные ограничения в связи с критической ситуацией, сложившейся из-за распространения Covid-19.

Источник: сайт ОГА

Детали: На заседании пришли к выводу, что сейчас в регионе фиксируют наибольшее количество лиц, имеющих подтвержденный диагноз коронавирусной инфекции.

Председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков отметил, что "ситуация в области критическая, больницы заполнены на 81%". По его словам, такая тенденция не оставит в медицинских учреждениях ни одной свободного кровати, тем более, что впереди выходные.

Поэтому комиссия решила, что на территории населенных пунктов области, где сложилась неблагополучная эпидемическая ситуация, будет запрещено следующее:

  1. Работа общепита (кроме адресной доставки и заказов на вынос);
  2. Прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;
  3. Прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;
  4. Прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме:

приема посетителей субъектами хозяйствования, которые торгуют товарами на торговых площадях, не менее 60% которых - предназначены для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, печатными СМИ, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, без ограничения доступа посетителей к другим товарам, представленным в ассортименте указанных субъектов хозяйствования;

торговой деятельности с осуществлением адресной доставки заказов;

деятельности по предоставлению финансовых услуг, деятельности финансовых учреждений и деятельности по инкассации и перевозке валютных ценностей, деятельности операторов почтовой связи, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов (без зон питания), деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи;

выполнения работ по сбору и заготовке отходов;

осуществления деятельности по предоставлению телекоммуникационных услуг. Прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность по предоставлению телекоммуникационных услуг, осуществляется по предварительной записи;

  1. Прием посетителей учреждениями культуры и проведения культурных массовых мероприятий;
  2. Прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий;
  3. Проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей при условии соблюдения участниками таких мероприятий соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля за состоянием здоровья участников;
  4. Работа учреждений общественного питания и мест для питания в отелях с 11 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов;
  5. Деятельность непродовольственных рынков;
  6. Посещение учебных заведений независимо от формы собственности, кроме посетителей учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования.

Предыстория: Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Закарпатская и Винницкая области находятся на грани "красной зоны" из-за заболеваемости COVID-19.

Украинская правда
Темы: Закарпатьекарантин
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