Две области находятся на грани "красной зоны" – Степанов

Закарпатская и Винницкая области находятся на грани "красной зоны" из-за заболеваемости COVID-19.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов во время часа вопросов к правительству на заседании Верховной Рады

Прямая речь: "Ситуация напряженная. На сегодня три области уже находятся в "красной зоне" карантина – Ивано-Франковская, Житомирская и Черновицкая. На грани "красной зоны" находятся Закарпатская и Винницкая области".

Детали: Степанов заявил, что Украина вступила в третью волну мировой пандемии.

Кроме того, Институт эпидемиологии и инфекционных болезней Национальной академии медицинских наук подтвердил наличие в Украине британского штамма коронавируса. По словам министра, британский штамм "опаснее европейского штамма, высокая скорость передачи, тяжелое течение болезни, сложная клиническая картина".

Степанов добавил, что в Минздраве прогнозируют рост числа заражений коронавирусом до конца эпидсезона – ориентировочно до конца апреля.

Что предшествовало: За сутки 4 марта в Украине диагноз COVID-19 установили 10 155 людям, в больницы попали 3 355 человек, умерли 172 больных, выздоровели 4 149 человек.

По суточному приросту больных COVID-19 Украина сейчас на 6-м месте в Европе и на 10-м месте в мире.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП