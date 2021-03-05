Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Тернопольский стадион будет носить имя Шухевича

Пятница, 5 марта 2021, 17:32

На сессии Тернопольского городского совета приняли решение о присвоении названия городскому стадиону "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича".

Источник: мэр города Сергей Надал, которого цитирует Тернопольский горсовет

Прямая речь Надала: "В этот знаменательный день мы чтим память Героя Украины, главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича. Очень символично, что мы принимаем важное решение о присвоении центральному стадиону название "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича.

Главнокомандующий УПА был не только образцовым командиром, но и хорошим спортсменом и лидером во многих видах спорта. И именно сейчас в Тернополе проходят XI спортивно - патриотические соревнования "Кубок Шухевича".

Детали: Депутаты единогласно поддержали инициативу Надала о новом названии стадиона, которую присвоили, "несмотря на мужество, несокрушимость в национально-освободительной борьбе, самопожертвование во имя украинского народа".

Справка: 5 марта 1950 года - день убийства Шухевича.

В 2007 году в то время президент Виктор Ющенко посмертно присвоил Шухевичу звание Героя Украины с вручением ордена Государства.

Украинская правда
Темы: Тернопольнационалисты


powered by lun.ua
Главное сегодня

Столичный регион Италии попросил правительство о производстве "Спутника V"

США ВВЕЛИ САНКЦИИ ПРОТИВ КОЛОМОЙСКОГО

Россия наращивает силы у границ Украины и агитирует идти в ряды боевиков – разведка

Послы G7 призвали отложить назначение в Высший совет правосудия и КСУ

Почти 70% украинцев не нравится, куда движется страна

Президентский рейтинг: Зеленский немного оторвался от соперников

Все новости...
Тернополь
Тернополь таки будет соблюдать карантин: "правительство требует"
Мэр Тернополя жалуется, что полиция заставляет соблюдать карантин
В Тернополе несмотря на "локдаун" каждый работает на свое усмотрение
Последние новости
17:32
Тернопольский стадион будет носить имя Шухевича
17:18
"Метинвест" Ахметова купил крупнейшего производителя коксующегося угля в Украине
17:17
Данилов назвал пророссийские телеканалы средствами массового уничтожения
17:13
От коронавируса вакцинировали уже более тысячи бойцов ООС
16:57
В Киеве задержан работник школы по подозрению в развращении 10-летней девочки
16:43
Столичный регион Италии попросил правительство о производстве "Спутника V"
16:42
Джемилев о запрете въезда в Крым: до 2034 года не будет ни меня, ни оккупации
16:37
Депутаты просят Зеленского присвоить Коновальцу звание Героя Украины
16:29
Новый глава Нацкомиссии по ценным бумагам определился с ее составом
16:17
РФ и Беларусь будут вместе готовить военных
Все новости...