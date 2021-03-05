Тернопольский стадион будет носить имя Шухевича

На сессии Тернопольского городского совета приняли решение о присвоении названия городскому стадиону "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича".

Источник: мэр города Сергей Надал, которого цитирует Тернопольский горсовет

Прямая речь Надала: "В этот знаменательный день мы чтим память Героя Украины, главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича. Очень символично, что мы принимаем важное решение о присвоении центральному стадиону название "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича.

Главнокомандующий УПА был не только образцовым командиром, но и хорошим спортсменом и лидером во многих видах спорта. И именно сейчас в Тернополе проходят XI спортивно - патриотические соревнования "Кубок Шухевича".

Детали: Депутаты единогласно поддержали инициативу Надала о новом названии стадиона, которую присвоили, "несмотря на мужество, несокрушимость в национально-освободительной борьбе, самопожертвование во имя украинского народа".

Справка: 5 марта 1950 года - день убийства Шухевича.

В 2007 году в то время президент Виктор Ющенко посмертно присвоил Шухевичу звание Героя Украины с вручением ордена Государства.