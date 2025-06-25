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Святослав Паламар
заместитель командира "Азова"

Об украинском национализме и Азове

Среда, 25 июня 2025, 21:00

Азовці досі у полоні. Їх руські там катують за наше діло праведне й святе. Тортурами і побоями пробують зламати під свої кримінально-тюремні поняття. Боягузливо у масках бʼють кийками лише за те, що вони українці.

Будучи в Оленівці я бачив наскільки важливим ще у 2022-му було донести всім нашим воїнам, що вони не зеки, не кримінал, не "заключенные-осужденные".

Вони – українські воїни та військовослужбовці, які героїчно боролися, виконали наказ і опинилися у полоні.

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Саме таке розуміння гідності та статусу воїна рятувало членів ОУН та УПА в радянських концтаборах, відмежовувало їх від сірої маси російського "зека", який по-рабськи підкоряється кримінальним "поняттям", що свідомо і зараз заохочує російська влада, щоб тримати всіх у принизливій покорі.

Українські повстанці мали свій власний кодекс честі, свою ідентичність та своє бачення світу. Якби вони прийняли світогляд та "поняття" кримінального життя, то від українського спротиву і мужньої гідності не залишилось би нічого.

Але руський кримінальний "мир понятий" тепер вже і через соцмережі лізе в Україну, щоб і на фронті в окремих головах підмінити честь і гідність "понятиями зека".

Таку чужу і загарбницьку російську заразу мусимо словом і ділом викорчувати на корені. При найменших симптомах.

Саме через "совєтську власть" у її армії (де служило багато українців) зʼявилося дике кримінальне явище – "дідівщина".

В АЗОВІ ніколи не було і не буде цього, до біса, дуже небезпечного явище саме під час війни.

На щастя, абсолютна більшість воїнів СОУ сповідує вірність Українській присязі.

А той, хто свідомо замінив заповіді українського націоналіста "блатною романтикою", а честь, гідність та побратимство виміняв на примарний авторитет, сповідування "кримінальних понять" та надуману належність до бандитських угруповань, Україні не товариш і з ним нам не по дорозі.

А тепер напишу лише від себе. Ті, що виправдовують "воровськими поняттями" напади на побратимів, точно не є українськими націоналістами.

Український націоналіст ніколи не жив, не живе і не житиме за "поняттями" бандитизму. А тим паче не мав, не має і не матиме права вкорінювати кримінал і "поняття" в середовищі українських військових.

"Смотрящі" є лише у наших обезумілих сусідів-ворогів.

Свої навики та вміння, що потом і кровʼю здобуті на фронті, демонструйте лише супроти наших одвічних ворогів!!!

"Ми воїни. Не ледарі. Не лежні.

І наше діло праведне й святе.

Бо хто за що, а ми за незалежність.

Отож нам так і важко через те".

Це Ліна Василівна Костенко.

Азовці своєю кровʼю підписуються під кожним її словом.

Святослав Паламар

Джерело

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
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