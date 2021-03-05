Украина резко подскочила в рейтинге социального прогресса

В 2020 году Украина в мировом рейтинге по значению индекса социального прогресса (Social Progress Index) заняла 63 место среди 163 стран.

Источник: министр соцполитики Марина Лазебная, которую цитирует Правительственный портал

Детали: По сравнению с 2019 годом Украина поднялась на 17 позиций с 80 места, опередив Шри-Ланку, Македонию, Казахстан, Молдову, Россию, Паргвай, Кабо-Верде, которые годом ранее имели лучшие показатели индекса, чем Украина.

Отмечается, что в 2020 году количество стран, входящих в первые три группы - с очень высоким качеством жизни, высоким качеством жизни и умеренно высоким качеством жизни - сократилась с 104 до 71. Это произошло в основном из-за пандемии, ухудшение доступа к необходимым медицинским услугам и нагрузки на системы здравоохранения стран. Украина не только осталась в третьей группе, но и улучшила свои результаты.

Прямая речь Лазебной: "В мире уже давно критикуется подход к оценке благосостояния людей только через измерения экономических показателей, как, например, ВВП. Безусловно, рост доходов ведет к росту уровня жизни, но в мире можно увидеть, как значительное социальное развитие в странах при достаточно скромных уровнях доходов, так и уменьшение благополучие людей при сравнительно высоких доходах.

Индекс социального прогресса - это попытка продемонстрировать, к чему стремиться стране и правительству в дополнение к чисто экономическому росту, чтобы люди чувствовали себя комфортно в своей стране.

Важно, что в год пандемии Украина улучшила свои позиции в этом глобальном рейтинге. Это означает, что как минимум на часть вызовов мы реагировали правильно. Отдельно хочу отметить, что среди 15 стран с похожим уровнем ВВП на душу населения по паритету покупательной способности Украина заняла 5 место по значению этого индекса".

Справка: Индекс социального прогресса измеряет степень обеспечения странами социальных и экологических потребностей граждан за 54 индикаторами, сгруппированными по трем направлениям: удовлетворение базовых человеческих потребностей (питание, доступ к воде, электроэнергии, санитария, личная безопасность), обеспечение основ благополучия (здоровье и медицинские услуги, доступ к знаниям, информации и коммуникации, экология), и обеспечение возможностей для людей (основные права, персональная свобода и свобода выбора, инклюзия, равенство и возможности развития).