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В ряде областей учеников переводят на дистанционное обучение

Суббота, 6 марта 2021, 09:34

В ряде областей Украины учеников переводят на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости COVID-19.

Источник: Львовская ОГА, Закарпатская ОГА, директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич, Винницкая ОГА

Детали: Во Львовской области областная комиссия ТЭБ и ЧС рекомендовала учреждениям общего среднего, внешкольного, профессионального предвысшего и высшего образования независимо от формы собственности, кроме учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений с 9 марта перейти на удаленный режим обучения.

Кроме этого, с 15 марта рекомендуют начать каникулы получателям общего среднего образования.

На Закарпатье запретили посещение учебных заведений независимо от формы собственности ее получателями, кроме учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования.

В Одессе ученики 5-11 классов будут учиться дистанционно с 15 по 19 марта, а с 22 по 26 марта для всех школьников объявят каникулы. Как отметила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич, классы начальной школы тоже могут по решению родителей и учителя учиться дистанционно.

В Винницкой области учеников 1-4 классов перевели на дистанционное обучение еще 3 марта.

Также дистанционное обучение ввели в областях, попавших в "красную" карантинную зону: Черновицкой, Ивано-Франковской и Житомирской.

Что предшествовало: 5 марта министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Закарпатская и Винницкая области находятся на грани "красной зоны" из-за заболеваемости COVID-19.

Темы: карантинобразование


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