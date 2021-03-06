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Украинка Джима выиграла серебро в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

Суббота, 6 марта 2021, 12:32
Украинка Джима выиграла серебро в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

Украинская биатлонистка Юлия Джима выиграла серебряную медаль в спринте на 7,5 км на этапе Кубка мира, который проходит в Нове-Место (Чехия).

Источник: трансляция соревнований

Детали: По ходу гонки Юлия Джима провела две стрельбы без промахов, и уступила 9,3 секунды лидеру сезона норвежке Тирил Екхофф.

Третьей гонку завершила итальянка Лиза Витоцци.

В целом, несмотря на большое количество промахов, этап сложился неплохо для всей украинской сборной, которая в полном составе пробилась в гонку преследования, которая состоится в воскресенье.

Дария Блашко завершила гонку 16-й, Анастасия Меркушина – 22-й, Елена Пидгрушная – 34-й, Валентина Семеренко – 40-й.

Что предшествовало: 20 февраля женская сборная Украины по биатлону завоевала бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира, который проходит в Поклюке (Словения).

Евгений Будерацкий, Украинская правда
Темы: спорт
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