Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Украинка Джима выиграла серебро в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

Суббота, 6 марта 2021, 13:32

Украинская биатлонистка Юлия Джима получила серебряную медаль в спринте на этапе Кубка мира, который проходит в Нове-Место (Чехия).

Источник: трансляция соревнований

Детали: По ходу гонки Юлия Джима провела две стрельбы без промахов, и уступила лишь 9,3 секунды по дистанции норвежке Тирил Екхоф.

Третьей гонку завершила итальянка Лиза Витоцци.

В целом этап сложился неплохо для всей украинской сборной, которая в полном составе пробилась в гонку преследования, которая состоится в воскресенье.

Дария Блашко завершила гонку 16-й, Анастасия Меркушина – 22-й, Елена Пидгрушная – 34-й, Валентина Семеренко – 40-й.

Что предшествовало: 20 февраля женская сборная Украины по биатлону завоевала бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира, который проходит в Поклюке (Словения).

Евгений Будерацкий, УП
Темы: спорт


powered by lun.ua
Главное сегодня

Украинка Джима выиграла серебро в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

Нардепы от ОПЗЖ за время войны сотни раз летали в РФ и Крым – росСМИ

В МИД Словакии отреагировали на вандализм в отношении консульства в Харькове

Закарпатская область с понедельника становится "красной"

COVID-19 в Украине: госпитализировано столько же людей, как выздоровело

дополнено, фотоДТП в Польше: 6 украинцев погибли, 35 травмированы

Все новости...
спорт
Президента Польши раскритиковали за участие в лыжном марафоне в разгар эпидемии
Первую русскую чемпионку-тяжелоатлетку дисквалифицировали за допинг
Украинец защитил чемпионский титул, нокаутировав итальянского боксера
Последние новости
14:01
Нафтогаз прекратил поставки газа для теплоповика из Донецкой области
13:48
Чехия выдала США двух украинцев, подозреваемых в киберпреступлениях
13:32
Украинка Джима выиграла серебро в спринте на этапе Кубка мира по биатлону
13:24
Нардепы от ОПЗЖ за время войны сотни раз летали в РФ и Крым – росСМИ
12:20
Украинский подросток, которого жестоко избили в Париже, вышел из больницы
12:18
К программе "Доступная ипотека 7%" могут присоединиться еще 12 банков
12:14
Коронавирус в Киеве: 682 случая за сутки
12:08
Под примененными США к Коломойскому санкциями уже находится Кадыров и эксхозяин Молдовы
12:01
Папа Римский провел историческую встречу с шиитским священнослужителем
11:21
В МИД Словакии отреагировали на вандализм в отношении консульства в Харькове
Все новости...