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В МИД назвали предварительную причину страшного ДТП в Польше

Суббота, 6 марта 2021, 13:13
В МИД назвали предварительную причину страшного ДТП в Польше

По предварительной информации, авария с украинским автобусом в Польше произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.

Источник: МИД, спикер воеводы Подкарпатского воеводства Михал Мельничук и генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк в комментарии Укринформу

Дословно МИД: "По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось".

Детали: В министерстве сообщили, что ДТП с участием рейсового автобуса с украинской регистрацией, следовавшим по маршруту Познань-Херсон, произошло 6 марта примерно в 2:00 на территории Польши (местность Кашице, Подкарпатское воеводство).

По имеющейся информации, в результате аварии погибли 6 граждан Украины, 35 человек получили травмы и были госпитализированы в медицинские учреждения городов Перемышль, Ярослав, Жешув, Любачев и Рудна Мала. Всего в автобусе находились 57 украинцев.

Работники Генерального консульства Украины в Люблине безотлагательно выехали на место происшествия для оказания консульской помощи гражданам и координации взаимодействия с польскими компетентными органами в контексте выяснения всех обстоятельств трагедии, обеспечения пострадавших необходимой медицинской помощью и организации репатриации погибших.

Совместно с перевозчиком и Львовской ОГА решается вопрос доставки в Украину граждан, которые не пострадали в ДТП или будут выписаны из больниц в ближайшее время.

Для информирования родных погибших и пострадавших работают круглосуточные "горячие линии" Генерального консульства Украины в Люблине (+48 784138555) и МИД Украины (+38 044 238 15 88).

Вместе с тем, спикер воеводы Подкарпатского воеводства Михал Мельничук в комментарии Укринформу заявил, что информация о смерти шести жертвы аварии украинского автобуса в Польше пока не подтверждается.

По его словам, в шести польских больницах находятся 29 пострадавших пассажиров автобуса, состояние 14 из них является тяжелым.

В то же время генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк в комментарии агентству отметил, что информация о состоянии лица, о котором ранее сообщали как об умершем в больнице, уточняется.

Что предшествовало: В Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП, в результате 6 украинцев погибли и 35 пострадали.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПольшаДТП
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