В Сенате США требуют от Байдена новых санкций против "Северного потока-2"

Сенатор от Республиканской партии США Тед Круз заявил, что будет блокировать быстрое назначение на должность директора ЦРУ Уильяма Бернса, пока администрация президента Джо Байдена не задействует новые санкции против "Северного потока-2".

Источник: Голос Америки, DW

Прямая речь: "Я сниму свою блокировку, когда администрация Байдена выполнит свои правовые обязательства отчитаться и ввести санкции против кораблей и компаний, которые строят путинский газопровод.

Теперь, когда строительство продолжается, у нас мало времени. Если администрация Байдена не изменит свой подход, за полгода мы увидим, что этот трубопровод достроен из-за того, что эта власть бездействовала".

Детали: Такое заявление Круз сделал выступая в Сенате.

По данным Круза и ряда других сенаторов, выступающих против "Северного потока-2", в строительстве трубопровода продолжают участвовать около 15 судов.

Справка: Отказ Круза поддержать кандидатуру Бернса может отложить назначение последнего на должность главы ЦРУ, но не помешать ему. Дело в том, что любой из сенаторов может только отсрочить итоговое голосование по вопросу назначения нового главы ЦРУ. Однако Комитет Сената по разведке уже одобрил кандидатуру Бернса в ходе открытого голосования, поэтому ожидается, что эта кандидатура все же будет утверждена.

Напомним: