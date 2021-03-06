ДТП с украинцами в ​​Польше: МВД сообщило о состоянии десятков пострадавших

В результате ДТП с участием украинского рейсового автобуса в Польше 6 человек погибли, еще 39 находятся в больницах.

Источник: сообщение МВД Украины

Детали: Авария с участием рейсового автобуса с украинской регистрацией, который следовал по маршруту Познань-Херсон, произошла 6 марта примерно в час ночи на территории Польши (Подкарпатское воеводство).

В результате ДТП шесть человек погибли, а еще 39 были доставлены в больницы, из них 14 украинцев находятся в тяжелом состоянии. Детей среди пострадавших нет.

По сообщениям польской стороны, в течение дня 9 пациентов выписали из больницы.

В МВД рассказали, что пассажиры, которые не травмировались, были доставлены в одно из общежитий в Ярославе.

На месте трагедии работали польские спасательные службы: более 100 спасателей, Государственная медицинская спасательная служба, 30 полицейских и представители Красного креста. Также к спасению украинцев была привлечена тяжелая техника, вертолет и дроны.

По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось.

В автобусе находилось 57 пассажиров, все - граждане Украины.

В субботу вечером глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий сообщил, что пассажирский автобус с 26-ю гражданами Украины уже выехал из польского города Ярослав в Херсон (маршрутом через Краковец). На границе авто будут ждать "скорые" - на случай потребности в оказании помощи.

По территории Львовской области автобус будут сопровождать автомобили Нацполиции и карета скорой помощи.

Важно: Для информирования родных погибших и пострадавших работают круглосуточные "горячие линии" Генерального консульства Украины в Люблине (+48 784138555) и МИД Украины (+38 044 238 15 88).