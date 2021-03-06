Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ДТП с украинцами в ​​Польше: МВД сообщило о состоянии десятков пострадавших

Суббота, 6 марта 2021, 20:01

В результате ДТП с участием украинского рейсового автобуса в Польше 6 человек погибли, еще 39 находятся в больницах.

Источник: сообщение МВД Украины

Детали: Авария с участием рейсового автобуса с украинской регистрацией, который следовал по маршруту Познань-Херсон, произошла 6 марта примерно в час ночи на территории Польши (Подкарпатское воеводство).

В результате ДТП шесть человек погибли, а еще 39 были доставлены в больницы, из них 14 украинцев находятся в тяжелом состоянии. Детей среди пострадавших нет.

По сообщениям польской стороны, в течение дня 9 пациентов выписали из больницы.

В МВД рассказали, что пассажиры, которые не травмировались, были доставлены в одно из общежитий в Ярославе.

На месте трагедии работали польские спасательные службы: более 100 спасателей, Государственная медицинская спасательная служба, 30 полицейских и представители Красного креста. Также к спасению украинцев была привлечена тяжелая техника, вертолет и дроны.

 

По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось.

В автобусе находилось 57 пассажиров, все - граждане Украины.

 
 

Дословно МВД: "Совместно с перевозчиком и Львовской ОГА решается вопрос доставки в Украину граждан, которые не пострадали в ДТП или будут выписаны из больниц ближайшее время".

Важно: Для информирования родных погибших и пострадавших работают круглосуточные "горячие линии" Генерального консульства Украины в Люблине (+48 784138555) и МИД Украины (+38 044 238 15 88).

Украинская правда
Темы: ДТППольша


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоДТП с украинцами в ​​Польше: МВД сообщило о состоянии десятков пострадавших

Поставки в Украину вакцины Sinovac задерживаются, "Лекхим" могут оштрафовать

видеоВ Словакии разворачивается конфликт из-за вмешательства Венгрии во внутренние дела

Франция и Россия тайно обменялись высылкой дипломатов - СМИ

видеоДалай-лама и его окружение сделали прививки Covishield от AstraZeneca

5 областям и Киеву дали неделю на обеспечение коек кислородом

Все новости...
ДТП
В МИД назвали предварительную причину страшного ДТП в Польше
ДТП в Польше: 6 украинцев погибли, 35 травмированы
В Одесской области ДТП с патрульным авто: есть погибший и травмированные
Последние новости
20:51
Патриарх Варфоломей приедет в Украину на День Независимости – нардеп
20:20
В Финляндии из-за коронавируса перенесли выборы
20:01
фотоДТП с украинцами в ​​Польше: МВД сообщило о состоянии десятков пострадавших
19:32
В Сенате США требуют от Байдена новых санкций против "Северного потока-2"
18:53
ФГВФЛ ищет компанию для возврата активов банков Кауфмана и Грановского
18:38
Поставки в Украину вакцины Sinovac задерживаются, "Лекхим" могут оштрафовать
17:48
видеоВ Словакии разворачивается конфликт из-за вмешательства Венгрии во внутренние дела
17:40
Крупный провайдер облачных сервисов из РФ планирует выход на украинский рынок
17:18
Полиция нашла злоумышленников, которые повредили памятник Тарасу Шевченко
16:51
Франция и Россия тайно обменялись высылкой дипломатов - СМИ
Все новости...