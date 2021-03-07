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В Донецкой области начали возобновлять поставки газа

Воскресенье, 7 марта 2021, 00:30
В Донецкой области начали возобновлять поставки газа

Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сообщил о частичном восстановлении газа на котельных "Донецктеплокоммунэнерго".

Источник: Пресс-служба ПАО "Донецкоблгаз", председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в Facebook

Прямая речь Кириленко: "Восстанавливаем поставки газа на котельных КП" Донецктеплокоммунэнерго ". Уже запустили котельные в Славянске (№№6,12), Лимане (№4, 10), Волновахе, Краматорске и других населенных пунктах области".

Детали: По сообщению Кириленко, по состоянию на 23:30 возобновлена ​​работа 48 котельных. Однако глава ОГА не уточнил, на каких условиях началось возобновление.

Это сделано, несмотря на недавнее заявление "Донецкоблгаза" об отказе поставлять газ, пока не решится вопрос забаргованости.

Газовик уточнял, что в этой ситуации он обязан ограничить поставки природного газа для тепловика, в соответствии с обращением "Нафтогаза".

Кроме того, облгаз призвал "Нафтогаз" и "Донецктеплокоммунэнерго" урегулировать ситуацию и не ставить под угрозу жизнь и здоровье жителей области.

Что предшествовало: "Донецктеплокоммунэнерго", как поставщик тепла для Донецкой области, 6 марта осталось без поставщика природного газа из-за долгов перед "НАК" Нафтогаз Украины".

Предыстория:

  • 30 октября 2020 года в Нафтогаз сообщили, что производители тепла в 24 населенных пунктах Украины до сих пор имеют критические долги за газ, что ставит под угрозу старт отопительного сезона для их клиентов.
  • Ранее сообщалось, что 63 производители тепла имеют задолженность и ставят под угрозу своевременный старт отопительного сезона в 45 населенных пунктах.

Украинская правда

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Темы: Донбассгаз
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