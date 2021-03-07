Ежедневно в США от коронавируса вакцинируют больше 2 млн человек
Каждый день вакцину от коронавируса получают около 2,16 млн американцев.
Источник: The New York Times
Детали: В то же время, президент Джо Байден обещал, что 100 млн доз вакцин будут введены за первые 100 дней его пребывания в должности. Позже он поставил задачу использовать 1,5 млн доз вакцин в день.
Действующие темпы вакцинации свидетельствуют, что первые 100 млн доз могут быть использованы раньше, чем планировал Байден.
Сейчас США вакцинируют своих граждан препаратами от Pfizer-BioNTech и Moderna. Кроме того, недавно было одобрено однократную вакцину Johnson & Johnson.
Всего в штаты федеральное правительство доставило около 116,4 млн доз вакцины.
Данные Центра по контролю и профилактике заболеваний США свидетельствуют, что уже 54 млн американцев получили одну дозу вакцины против коронавируса, около 27 млн - две дозы.
Что предшествовало: Президент Джо Байден заявил, что США будут иметь достаточно доз вакцины против COVID-19 для каждого взрослого американца к концу мая.
Напомним:
- Вакцинация в США началась с 14 декабря.
- Экстренное разрешение на использование вакцины получили компании Pfizer-BioNTech и Moderna. Это означает, что вакцину начинают использовать, не дожидаясь окончания всех ее испытаний.