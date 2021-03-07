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Украина 10-я в мире по количеству новых случаев COVID

Воскресенье, 7 марта 2021, 04:30

За минувшие сутки в мире диагностировали почти 404 тысяч новых случаев заболевания коронавирус, больше всего больных обнаружили в Бразилии, США и Италии.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Бразилии зафиксировали более 67 000 новых заражений, в США - 58 228, в Италии – более 23 тысяч.

Кроме того, более 20 тысяч больных зарегистрировали во Франции, а в Индии - более 18 тысяч новых случаев. Далее в по количеству больных в рейтинге находятся Польша и Чехия.

Украина среди стран мира занимает 10 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 6 позицию.

Умерли за сутки 7678 человек, в которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга более 95 млн человек. Сейчас насчитывается около 22 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 2 599 178 смертей от COVID-19.

 

Предыстория:

  • За сутки 5 марта в Украине обнаружили 9 144 новых случаев COVID-19, госпитализированы 3 309 человек, умерло 156 больных, выздоровела 3 351 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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