В Минздраве отчитались о ходе кампании по вакцинации против Covid

В Украине в течение субботы, 6 марта, еще 1279 человек получили вакцину против коронавируса.

Источник: Минздрав

Детали: С начала кампании вакцинации привито 17037 человек, все они пока что получили 1 дозу препарата из двух необходимых.

За сутки больше всего прививок сделали в Донецкой области (470).

За весь период кампании по вакцинации наибольшее количество привитых – в Донецкой области (1940 прививок), наименьшее - в Закарпатской области (314 прививок).

Количество людей, получивших вакцину в регионах за последние сутки:

Напомним:

В Украине делают прививки изготовленной в Индии вакциной Covishield, разработанной Оксфордским университетом совместно с британским производителем лекарств AstraZeneca.