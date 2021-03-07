В Минздраве отчитались о ходе кампании по вакцинации против Covid
Воскресенье, 7 марта 2021, 08:31
В Украине в течение субботы, 6 марта, еще 1279 человек получили вакцину против коронавируса.
Источник: Минздрав
Детали: С начала кампании вакцинации привито 17037 человек, все они пока что получили 1 дозу препарата из двух необходимых.
За сутки больше всего прививок сделали в Донецкой области (470).
За весь период кампании по вакцинации наибольшее количество привитых – в Донецкой области (1940 прививок), наименьшее - в Закарпатской области (314 прививок).
Количество людей, получивших вакцину в регионах за последние сутки:
Напомним:
В Украине делают прививки изготовленной в Индии вакциной Covishield, разработанной Оксфордским университетом совместно с британским производителем лекарств AstraZeneca.
Украинская правда