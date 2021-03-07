В Крыму продолжают мелеть водохранилища и высыхать реки

В оккупированном Россией Крыму стремительно мелеют водохранилища, питающие крупные города, как следствие – крымчане испытывают все больший дефицит пресной воды.

Источник: материал Крым.Реалии

Детали: Издание подготовило карты, на которых наглядно показаны высохшие и мелеющие реки полуострова, а также проблемные водохранилища, более не обеспечивающие оккупированные территории пресной водой.

Засуха отразилась на водохранилищах, которые много лет использовались регионами полуострова.

По состоянию на начало марта около десятка из них или обмелели, или полностью истощены.

Первые действительно серьезные проблемы с водой возникли в Симферополе и ближайших к нему населенных пунктах летом 2020 года. До оккупации Симферопольский район обеспечивался водой из трех водохранилищ: Аянского, Симферопольского и Партизанского. Однако уровень воды в них еще прошлой осенью упал до критических отметок.

Из-за истощения водохранилищ город, а также Симферопольский район с сентября получают воду по графику – по три часа утром и вечером.

Затем на такой же график перевели жителей Бахчисарая и Бахчисарайского района. Оккупанты признали полное истощение Загорского водохранилища, которое вместе со Счастливенским много лет обеспечивало водой Ялту и Бахчисарайский район.

Оккупационные власти Ялты рассчитывали на то, что обильные снегопады в Крыму наполнят водохранилища несколькими миллионами кубометров воды, но их надежды не оправдались.

На данный момент запасов Загорского и Счастливенского водохранилищ хватит максимум на три месяца.

Кроме того, критически низкий объем воды сохраняется в Изобильненском водохранилище, питающем Алушту.

К "мертвому объему" приближаются и водные источники Белогорского района – Балановское и Тайганское водохранилища. На данный момент острый вододефицит испытывают жители поселка Зуя и села Крымская Роза Белогорского района.

Без стабильного источника водоснабжения остался и Севастополь. Там с прошлого года стремительно мелеет Чернореченское водохранилище. А поиск подземных вод для обеспечения города до сих пор не дал желаемого результата.

Помимо водохранилищ, из-за погодных условий в Крыму высыхают и реки.

В начале марта в Гидрометцентре оккупированного Крыма сообщили о пополнении водохранилищ, находящихся в руслах рек. Среди них названы Чернореченское, Белогорское, Симферопольское, Счастливенское и Партизанское, однако прибывшей воды недостаточно для потребностей полуострова, поэтому ограничительные графики подачи воды в крымских вододефицитных регионах не ослабят.

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