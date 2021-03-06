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Кляті питання

Насколько быстро и несправедливо забрали Крым, настолько быстро он вернется: Севгиль Мусаева и Алим Алиев об аннексированном украинском полуострове

Федор Попадюк, Севгиль Мусаева — Суббота, 6 марта 2021, 06:36

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27 лютого, 7 років тому, війська російського спецназу у військовій формі без розпізнавальних знаків захопили будівлі парламенту і Ради міністрів Криму і вивісили над ними російські прапори.

У той день ми побачили, як Росія брешучи всьому світові, почала захоплювати українській півострів. За останні 7 років ми були свідками введення російських Збройних Сил на територію Криму, проведення так званого "референдуму" щодо статусу Автономної республіки Крим, початку перетворення півострову на військову базу та погіршення ситуації з правами людини.  

У цьму епізоді ми говоримо про Крим разом з редакторкою Української правди Севгіль Мусаєвою та заступником генерального директора Українського інституту Алімом Алієвим, які також були співзасновниками громадської ініціативи КримSOS на початку анексії Криму.

Ми обговоримо тимчасову окупацію Криму, причини, які до цього призвели, згадаємо 2014 рік та відчуття нереальності від того що відбувається, обговоримо ті проблеми, які існують зараз у Криму та умови деокупації Криму.

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Більше епізодів подкасту: 

Кляті питання

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