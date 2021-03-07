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В Израиле ослабили карантин, вакцинированные граждане получили преимущества

Воскресенье, 7 марта 2021, 13:50
В Израиле ослабили карантин, вакцинированные граждане получили преимущества

В Израиле в воскресенье, 7 марта, ослабили карантин. Для вакцинированных граждан свои двери открыли кафе и рестораны.

Источник: DW

Детали: Внутри заведений питания с воскресенья обслуживают только владельцев "зеленых паспортов", то есть тех людей, которые уже получили две дозы прививки от коронавируса минимум неделю назад или уже переболели COVID-19. Остальным людям разрешено находиться за столиками на улице.

Кроме того, разрешена работа конференцзалов и заведений питания в гостиницах, а стадионы смогут принимать до 1500 посетителей. Также правительство ослабило ограничения, касающиеся путешествий.

Послабления касаются и сферы образования. В стране открываются средние школы, а студенты с "зелеными паспортами" могут возобновить учебу в стенах университетов. В то же время не вакцинированные студенты вынуждены будут продолжить учебу только онлайн.

Ослабление вступили в действие за несколько недель до парламентских выборов в стране. По словам премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, Израиль - на пути к снятию большинства коронавирусных ограничений.

Впрочем, власть и в дальнейшем призывает израильтян соблюдать правила для предотвращения заражения коронавирусом.

Напомним:

  • Темпы вакцинации от коронавируса в Израиле одни из самых быстрых в мире. В стране, где проживает более девяти миллионов человек, почти пяти миллионам сделали прививки первой дозой вакцины, а более 3,7 миллиона граждан уже получили две дозы препарата.
  • Израильские власти используют для прививки граждан вакцину Pfizer, которая прошла необходимые этапы клинических испытаний и уже доказала свою эффективность в борьбе с вирусом.
  • Медики констатировали, что после массовой вакцинации количество заражений коронавирусом в Израиле резко упало.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Израилькарантинкоронавирусвакцинация
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