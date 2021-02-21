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После массовой вакцинации количество заражений Covid в Израиле резко упало

Воскресенье, 21 февраля 2021, 09:35

Израильские медики обнаружили, что риск заражения COVID-19 снизился на 95,8% среди людей, которые получили две вакцины Pfizer.

Источник: Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения Израиля

Детали: При этом эффективность вакцины в профилактике лихорадки или проблем с дыханием составила 98%, в предотвращении госпитализации и смерти - 98,9%.

Выводы основаны на данных, собранных на национальном уровне о израильтян, получили вторую дозу вакцины по крайней мере за две недели до оценки результатов. Около 1,7 миллиона израильтян были дважды привиты до 30 января, благодаря чему информацию о них смогли включить в массовое исследование эффективности препарата от Pfizer.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил в субботу, что ожидает, что 95% израильтян в возрасте от 50 лет будут вакцинированы в течение ближайших двух недель.

Предварительные медицинские отчеты также указывали на действенность вакцинации, что побудило Израиль снять ограничения в экономике после недель жесткого карантина.

Благодаря спаду заболеваемости в воскресенье, 21 февраля, школам и многим магазинам разрешили возобновить работу.

Министерство здравоохранения страны также ввело индивидуальное мобильное приложение "Зеленый пропуск", который содержит данные из личной медицинской карты гражданина. Благодаря такому приложению лица, которые были привиты двумя дозами вакцины против Covid, или уже переболели и имеют иммунитет от вируса, получили право останавливаться в гостиницах или посещать культурные и спортивные массовые мероприятия.

Напомним: Вакцина Pfizer будет поставлена в Украину в конце февраля - начале марта.

Темы: вакцинациякоронавирусИзраиль


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