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В Абхазии задержали "героя ДНР" с российским паспортом

Воскресенье, 7 марта 2021, 15:39

На оккупированной территории Грузии местное "следствие" выдвинуло бывшему помощнику главы "Республики Абхазия" и боевику вооруженной группировки "ДНР" Ахре Авидзбе обвинения в незаконном хранении оружия.

Источник: Радио Свобода

Детали: О задержании (которое состоялось 4 марта) своего клиента журналистам рассказал адвокат Авидзбы.

Кроме Авидзбы, были задержаны еще 5 человек, по словам его жены, это "близкие друзья, которые начинали с ним еще в 2014 году воевать за" русский мир "в Донбассе". За незаконное хранение оружия указанным лицам грозит до шести лет лишения свободы.

"МВД Абхазии" ранее заявляло, что по месту жительства Авидзбы были найдены патроны, ручные противотанковые гранатометы, ручные пулеметы, автоматы российского и иностранного производства, пистолеты, спецснаряжение и радиопередатчики.

Ахра Авидзба и задержанный вместе с ним Талех Гасанов
Ахра Авидзба и задержанный вместе с ним Талех Гасанов

Предыстория: Авиздба в прошлом был командиром батальона "Пятнашка" в контролируемой Россией группировке боевиков "ДНР", известный под позывным "Абхаз". Имеет российское гражданство, как и большая часть жителей непризнанной "Республики Абхазия".

Боевики из ОРДЛО за участие в боях против Вооруженных сил Украины присвоили Авидзбе звание "герой ДНР".

Темы: ОРДЛОвойнаГрузия


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