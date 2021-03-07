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За 5 дней на вакцинацию от COVID-19 записались 155 тысяч человек

Воскресенье, 7 марта 2021, 16:51

За первые 5 дней действия услуги записи на вакцинацию от COVID-19 ею воспользовались 155 тысяч граждан.

Источник: премьер Денис Шмыгаль в Facebook

Дословно: "С 1 марта в Украине начала услуга записи на бесплатную вакцинацию от COVID-19. За первые 5 дней ею воспользовались более 155 тысяч граждан".

Детали: Шмыгаль уточнил, что каждый желающий менее чем за 5 минут может заполнить заявку через приложение и вебпортал "Дія" или с помощью национального контакт-центра Минздрава (0800 60 20 19).

Данные будут внесены в электронный список ожидания, что позволит организовать максимально быстрый и безопасный процесс вакцинации. После заполнения заявки украинцы получат приглашение в пункты прививок в соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения планом вакцинации.

Премьер также отметил, что цифровая система, разработанная Минцифрой и Минздравом, поможет в будущем всем вакцинированным получить подтверждение прививки против COVID-19 в случае, если в мире будут введены так называемые "паспорта вакцинации".

Что предшествовало: По состоянию на 7 марта, с начала кампании вакцинации в Украине привито 17037 человек, все они пока что получили 1 дозу препарата из двух необходимых.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирусШмыгаль


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